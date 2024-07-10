سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده خلال القتال بوسط غزة

منذ ساعة واحدة

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تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده، خلال قتال، بوسط غزة.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الأربعاء أن الجندي /21 عاما/ من وحدة الكوماندوز “ماجلان” من مدينة كفار سابا.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين، في الهجوم البري على غزة وفي العمليات العسكرية، على طول الحدود مع القطاع إلى 327 جنديا.

وارتفعت حصيلة شهداء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 38 ألفا و243 شهيدا، إلى جانب 88 ألفا و33 مصابا، بحسب وكالة وفا، مشيرة إلى أن الحصيلة غير نهائية، معتبرة أنه لا يزال آلاف الشهداء تحت الأنقاض.

(د ب أ)

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  1. يقول رورو:
    يوليو 10, 2024 الساعة 7:16 ص

    الى جهنم وبئس المصير

    رد

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