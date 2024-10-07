سياسة | دولي

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في اشتباكات مع “حزب الله”

7 - أكتوبر - 2024

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إسطنبول: أعلن جيش الاحتلال، فجر الإثنين، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في المعاركة الدائرة مع “حزب الله” على الحدود مع لبنان.

وقال الجيش، في بيان، إن “الرقيب أول احتياط إيتاي أزولاي (25 عاما) قتل وأصيب جنديان آخران بجروح خطيرة في معركة على الحدود اللبنانية”، قبل أن يعلن لاحقا عن مقتل جندي ثانٍ.
وأوضح أن “الجنديين أصيبا بقذيفة هاون”، دون مزيد من التفاصيل.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء المواجهات العسكرية مع “حزب الله” ومعاركها البرية في قطاع غزة، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
ووفق الأرقام الرسمية، قُتل 2044 شخصا وأُصيب 9678 منذ بداية القصف المتبادل في 8 أكتوبر، بينهم 1212 شهيدا و3427 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح منذ 23 سبتمبر وحتى مساء الأحد.

(الأناضول)

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