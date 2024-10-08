إسرائيل تعلن مقتل أحد قادة “حزب الله” في هجوم على بيروت: قام بدور مهم في نقل الأسلحة من إيران- (تدوينة)

تل أبيب: قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي قائداً بارزاً في “حزب الله” بهجوم على العاصمة اللبنانية بيروت، وهو رئيس منظومة الأركان في “حزب الله” سهيل حسين حسيني.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه تم اغتيال حسيني في “هجوم محدّد”، الإثنين.
وكان حسيني أيضاً عضواً بـ “مجلس الجهاد” في “حزب الله”، الهيئة العسكرية العليا لـ “حزب الله”، حسبما قال الجيش.
وقال جيش الاحتلال، في بيان: “حسيني قام بدور مهم في نقل الأسلحة بين إيران وحزب الله”.
وأضاف أنه كان مسؤولاً عن توزيع الأسلحة المتقدمة بين وحدات “حزب الله” “وأمور الموازنة والإدارة اللوجستية لأكثر مشاريع حزب الله حساسية”. وهذا يتضمن التخطيط للحرب والعمليات الخاصة ضد إسرائيل من لبنان وسوريا.
#عاجل جيش الدفاع قضى على المدعو سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله
🔸أغارت طائرات حربية اليوم بشكل دقيق في بيروت وقضت على المدعو سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في #حزب_الله الارهابي.
🔸منظومة الأركان تعتبر وحدة ركن لوجستية تابعة لحزب الله وتهم بالميزانيات… pic.twitter.com/WtLo9LNACR
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 8, 2024
(د ب أ)
رحمة الله عليه التحق بكوكبة شهداء الأقصى في عليين من الجنة باذن الله.
كما قال لبو عبيدة بالأمس وكما نعلم جميعا أن الاغتيالات لن توقف المقاومة وأنه إذا سقط مجاهد خلفه عشرة مجاهدين ولن يرتاح العالم العربي ، ولا اقول الشرق الأوسط، ومن وراءه كل الكون إلا باقتلاع الكيان المسخ من قلب العالم العربي وقد اقتربت لحظة الاقتلاع كثيرا جدا حيث يصبح الكيان ويمسي على ضربات من كل الجهات العشر لا يتوقع من اين يتلقاها ولم تعد الأيادي الحنونة المحاورة، قطعها الله، ان تواصل رد الهجمات والطبطبة، فلقد اتسع الفتق على الجميع.
…في الرياضات القتالية والملاكمة هنالك قوانين اي تجاوز لها يجعل المتجاوز خاسرا …كذلك الحروب لها قوانين …لانه الحروب جزء من السنن الكونية …اللي صار بين حزب الله واسرائيل انه حزب الله كان يستعد لمواجهة مع اسرائيل كلاسيكية فيها شجاعة وتكتيكات والتحامات …اما اسرائيل فكانت تعد لحزب الله استخبارات واختراقات وتكنولوجيا وضرب بالطيران دون التحامات …كذلك شراسة وسعار اسرائيل ضد قيادات حزب الله العليا تحديدا يشي بمقدار القلق الاسرائيلي انه حزب الله يرجع يوقف على رجليه …انجازات اسرائيل العسكرية ضد حزب الله كلها عليها علامة استفهام كبيرة ومش عادلة ومش نظيفة…لذلك رؤية الأمور بشكل عميق ومنصف تقول انه حزب الله سيعود ويقف على رجليه عاجلا ام آجلا ان شاء الله …وانه اللي بناه الشهيد القائد حسن نصر الله ورفاقه الشهداء فيما يقارب ثلاثين عاما مش معقول ولا منطقي يزول باقل من شهر …حزب الله المنطق يقول يستطيع ان ينهض …
بعد قتلها لحسن نصر الله..إسراءيل اي شيء تعلنه وتقوله ولو كان كذبا ينال مصداقية العوام.ففي إعلام الصهاينة نسبة الكذب كنسبة الماء في اللبن العيران.