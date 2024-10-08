إسرائيل تعلن مقتل أحد قادة “حزب الله” في هجوم على بيروت: قام بدور مهم في نقل الأسلحة من إيران- (تدوينة)

موقع متضرر إثر الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

تل أبيب: قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي قائداً بارزاً في “حزب الله” بهجوم على العاصمة اللبنانية بيروت، وهو رئيس منظومة الأركان في “حزب الله” سهيل حسين حسيني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه تم اغتيال حسيني في “هجوم محدّد”، الإثنين.

وكان حسيني أيضاً عضواً بـ “مجلس الجهاد” في “حزب الله”، الهيئة العسكرية العليا لـ “حزب الله”، حسبما قال الجيش.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: “حسيني قام بدور مهم في نقل الأسلحة بين إيران وحزب الله”.

وأضاف أنه كان مسؤولاً عن توزيع الأسلحة المتقدمة بين وحدات “حزب الله” “وأمور الموازنة والإدارة اللوجستية لأكثر مشاريع حزب الله حساسية”. وهذا يتضمن التخطيط للحرب والعمليات الخاصة ضد إسرائيل من لبنان وسوريا.

#عاجل جيش الدفاع قضى على المدعو سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله 🔸أغارت طائرات حربية اليوم بشكل دقيق في بيروت وقضت على المدعو سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في #حزب_الله الارهابي. 🔸منظومة الأركان تعتبر وحدة ركن لوجستية تابعة لحزب الله وتهم بالميزانيات… pic.twitter.com/WtLo9LNACR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 8, 2024

(د ب أ)