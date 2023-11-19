جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود.. و”القسام” تجهز على 6 آخرين في معارك غزة

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال، الأحد، مقتل ثلاثة جنود في غزة، ما يرفع إلى 5 عدد جنوده الذين قُتلوا السبت، وإلى 62 عدد جنوده القتلى في القطاع منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن “الرائد احتياط ياكير بيتون (34 عاما)، والرائد احتياط حين يهالوم (35 عاما)، والرقيب أول راني طحان (40 عاما)، قتلوا بالمعارك في شمالي قطاع غزة”.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل اثنين آخرين من جنوده في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

ونشر الجيش الإسرائيلي اسمي الجنديين، مشيرا إلى أنهما قُتلا خلال معارك وقعت في شمال قطاع غزة.

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي ثالث بجروح خطيرة، بينما كان في دورية يقوم بها مظليون وذلك في معركة بشمال قطاع غزة.

إلى ذلك، أعلنت “كتائب القسام”، اليوم الأحد، الإجهاز على ستة جنود إسرائيليين من مسافة صفر في شمال قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان: “مجاهدونا يُجهِزون على ستة جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة”.

بدورها، قالت سرايا القدس إنه “خلال اشتباكات الليلة الماضية في محاور التقدم شمال قطاع غزة ، اشتبك مجاهدونا مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون موقعين بهم خسائر كبيرة”.

وأشارت إلى أن “مجاهديها تمكنوا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة تاندوم بمنطقة الصفطاوي”.

(د ب أ)