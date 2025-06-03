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جيش الاحتلال يعلن مقتل ثلاثة من جنوده في شمال قطاع غزة

منذ 26 دقيقة

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة

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القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء أن ثلاثة من جنوده قتلوا في قتال شمالي قطاع غزة، ما يرفع إلى 424 عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قضوا منذ بدأ عمليته البرية في القطاع الفلسطيني في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وجاء الإعلان عن مقتل الجنود بعد ساعات من إعلان الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” الاثنين أن مقاتليه يخوضون “اشتباكات ضارية” مع قوات الاحتلال الإسرائيلية شمال القطاع.

وجاء في بيان كتائب القسام “مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة صفر ويوقعون جنود العدو بين قتيل وجريح شرق مخيم جباليا شمال القطاع”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 178 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

(وكالات)

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