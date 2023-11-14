جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين خلال معارك مع المقاومة في غزة

القدس: أعلن جيش الاحتلال، فجر الثلاثاء، مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة يوم أمس الإثنين، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 47 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان: “قتل جنديان يوم الاثنين خلال القتال في قطاع غزة. وهما الرقيب أول روي ماروم (21 عاما) من رعنانا، والرائد راز أبو العافية (27 عاما) وهو جندي احتياط من ريشبون”.

وأضاف: “كما أصيب مقاتل احتياطي، وعنصر دائم من الكتيبة 605 بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة”.

وتابع: “أصيب مقاتلان من الكتيبة 299، واللواء 300، بجروح خطيرة نتيجة سقوط صاروخ مضاد للدبابات بالقرب من المنطقة الزراعية”.

وتخوض قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين، على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، بالإضافة إلى محاصرتها لمستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.

ولليوم الـ39، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11240 شهيدا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.

(الأناضول)