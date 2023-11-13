جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة 

القدس: أعلن جيش الاحتلال، فجر الإثنين، مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة يوم أمس الأحد، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 45 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان: “قتل جنديان وأصيب آخر من وحدة الكلاب المختصة بالبحث عن الرهائن، بجروح خطيرة”.

ووفق البيان فإن القتيلين هما: “الرائد يساكر ناتان (28 عاما)، من مكريت ملاخي، ضابط في لواء الكوماندوز، والرقيب إيتاي شوهام (21 عاما)، من روش هعاين، جندي في لواء المغوار”.

وأوضح البيان أن كليهما “سقطا في معركة شمال قطاع غزة مساء أمس الأحد”.

وتخوض قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين، على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، بالإضافة إلى محاصرتها لمستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.

(الأناضول)