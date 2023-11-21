جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 5 في معارك قطاع غزة 

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل جنديين، خلال المعارك البرية في شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: “تم السماح بنشر اسمي جنديين آخرين قتلا في القتال في غزة صباح الثلاثاء”.

وأضاف “تم السماح بنشر اسمي القتيلين وهما النقيب (احتياط) أرنون موشيه أبراهام بنبنستي فيسبي (26 عاما) من قاعدة همالي، ضابط قتالي في الجيش الإسرائيلي. دورية جفعاتي، لواء جفعاتي”.

وأضاف: “الثاني هو الرقيب إيليا سانكين (20 عاما) من منوف الجليل، مقاتل في كتيبة روتيم التابعة للواء جفعاتي”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، أصيب خمسة مقاتلين بجروح خطيرة في القطاع: مقاتلان احتياطيان في الكتيبة 699 من اللواء 551، وضابط قتالي في الكتيبة 17 من لواء بسلامة، ومقاتل من الكتيبة 46، ومقاتل من الكتيبة 52 من كتيبة بسلامة. اللواء 401”.

وحسب البيان: “تم إجلاء المقاتلين المصابين لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم”.

ولا يكشف الجيش الإسرائيلي بشكل إجمالي عن عدد جنوده الذين قتلوا في المعارك البرية في قطاع غزة، لكن ينشر إحصائيات مجمعة لعدد جنوده القتلى منذ 7 أكتوبر.

وبينما تتضارب المواقع الإسرائيلية في تحديد عدد الجنود القتلى في المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي، تقول إن غالبية العدد المعلن عنه هو لجنود إسرائيليين قتلوا خلال الهجمات، التي نفذتها حركة “حماس” في 7 من الشهر ذاته.

من جهته، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي، الاثنين، إنه رصد حتى صباح اليوم “ارتفاع عدد الجنود القتلى في المعارك البرية بشمالي قطاع غزة إلى 66″، دون الاستناد لإحصاء رسمي.

(الأناضول)