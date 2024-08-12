جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معركة بجنوب قطاع غزة 

القدس: أعلن جيش الاحتلال، الإثنين، مقتل أحد جنوده في معركة بجنوب قطاع غزة، الذي تشن عليه تل أبيب حربا مدمرة للشهر الحادي عشر على التوالي.

وقال الجيش في بيان: “الرقيب عومر جينزبرغ (19 عاما) جندي في الكتيبة 101 لواء المظليين قُتل أمس (الأحد) في معركة بجنوب قطاع غزة”، دون تفاصيل.

وبهذا يرتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى إلى 690 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 330 في المعارك البرية منذ 27 من الشهر ذاته.

بينما يبلغ عدد الجنود والضباط الجرحى 4306، بينهم 2022 في المعارك البرية، وفق معطيات موقع الجيش الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر.

فيما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة، عن نحو 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)