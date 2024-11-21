جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من لواء “غولاني” وينذر سكان 3 قرى لبنانية بإخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها- (تدوينات)

القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل جندي من لواء “غولاني” بالمعارك في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن “غور كيهاتي 20 عاما جندي في الكتيبة 13 لواء غولاني قتل في معركة بجنوب لبنان”.

#متابعة | 📌جيش الاحتلال: سمح بالإعلان عن مقتل غور كيهاتي من (الكتيبة 13) التابعة للواء غولاني في معارك جنوب لبنان. pic.twitter.com/GpaIEHJgBd — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 21, 2024

وبحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتفع عدد العسكريين القتلى منذ بداية الحرب إلى 803 بينهم 377 بالمعارك البرية في غزة.

ومن جانب آخر، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سكان 3 قرى جنوب لبنان بإخلاء منازلهم “فورا”، تمهيدا لشن غارات جوية دموية.

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس: “إنذار إخلاء موجه إلى سكان قرى برج الشمالي ومعشوق والحوش”.

وأضاف: “عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي”، بزعم وجود مواقع لـ”حزب الله” في هذه القرى.

وتابع أدرعي: “يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم”.

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية: 🔸برج الشمالي

🔸معشوق

🔸الحوش 🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم 🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم… pic.twitter.com/azcV4Ko8K3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2024

ولم يحدد موعدا لعودة المواطنين إلى منازلهم، مكتفيا بالقول: “سنبلغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك”.

ومنذ بداية الاجتياح البري الإسرائيلي جنوب لبنان، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وجَّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات مشابهة لسكان عشرات القرى اللبنانية.

وتواصل إسرائيل عدوانها المدعوم أمريكيا على لبنان وقطاع غزة، بموازاة جهود حليفتها واشنطن بزعم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و”حزب الله“.

ومساء الأربعاء، بدأ الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين زيارة لتل أبيب قادما من بيروت، حيث أطلق تصريحات متفائلة عن تقدم “إيجابي” نحو التوصل لاتفاق.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 148 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و558 شهيدا و15 ألفا و123 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الأربعاء.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

(الأناضول)