جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخر في معارك شمال غزة

القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن “الرقيب من الكتيبة 17 في لواء البصالح نوعم إسرائيل عبدو، البالغ من العمر 20 عاما، قتل في معركة بشمال غزة أمس الاثنين”.

وأضاف أن جندي آخر أصيب بجروح خطيرة في المعارك شمال القطاع.

والاثنين، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، في سلسلة بيانات لها، تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم جباليا ومناطق أخرى شمالي قطاع غزة.

وأفادت “القسام” بأن مقاتليها رصدوا “هبوط طيران مروحي إسرائيلي لإخلاء القتلى والجرحى من جنود الجيش”.

والأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في بلدة ومخيم جباليا (شمال) بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع منها “جباليا” هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.

كما أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيانات على موقعه الإلكتروني، إلى أن جنديا آخر أصيب بجروح حرجة في معركة بجنوب لبنان، دون مزيد من التفاصيل.

والاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك بجنوب لبنان، مشيرا إلى أنه “بذلك يرتفع عدد القتلى العسكريين (ضباط وجنود) منذ بداية الحرب (على غزة ولبنان) إلى 730”.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ووفق الأرقام الرسمية، قتلت إسرائيل 2083 شخصا وأصابت 9869 منذ بداية القصف المتبادل مع “حزب الله” في 8 أكتوبر 2023، بينهم 1251 شهيدا و3618 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ 23 سبتمبر وحتى عصر الاثنين.

ويرد “حزب الله” يوميا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل، وبينما تعلن تل أبيب عن جانب من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتميا صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضٍ عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

(الأناضول)