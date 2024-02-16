جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين بمعارك في غزة 

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل جندي وإصابة جنود آخرين في معارك برية بقطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن “رقيب أول نوعام حوبا (20 عاما) الجندي في الكتيبة 202 لواء المظليين، قتل في معركة جنوب قطاع غزة”.

وأوضح أن جنديا آخر أصيب بجروح “خطيرة” في ذات الحادثة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة جنود آخرين، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن مكان ونوع الإصابات.

وقال إنه تم إخلاء الجنود الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وذكر الجيش على موقعه الإلكتروني أن عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي ارتفع إلى 572، بينهم 235 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

(الأناضول)