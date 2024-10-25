جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود في معارك مع “حزب الله”

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، مقتل خمسة من جنوده في معارك بجنوب لبنان حيث يشن منذ أسابيع هجوما بريا ضد “حزب الله”، ما يرفع إلى عشرة عدد الجنود الذين أعلن مقتلهم خلال أقل من 24 ساعة.

وقال الجيش في بيان إن العناصر الخمسة وكلهم جنود احتياط “قتلوا في معارك في جنوب لبنان” الخميس، ما يرفع إلى 32 عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية في لبنان في 30 أيلول/ سبتمبر.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود إسرائيليين اضافيين في معارك جنوب لبنان يوم امس. ارتفع العدد الى 10 جنود يوم امس pic.twitter.com/YctA2totlc — Hanzala (@Hanzpal2) October 25, 2024

وقال الجيش في بيان إن “الرائد (احتياط) دان ماوري، 43 عاما، والنقيب (احتياط) ألون صفراي، 28 عاما، وضابط الصف (احتياط) عمري لوتان، 47 عاما، وضابط الصف (احتياط) جاي عيدان، 51 عاما، والرقيب (احتياط) توم سيجال، 28 عاما، قتلوا بالمعارك جنوب لبنان”.

وأشار إلى أن “4 جنود آخرين من الاحتياط أصيبوا بجروح خطيرة في نفس الحادث”.

ووقع الحادث في الكتيبة 89 من لواء إسكندروني في منطقة القطاع الشرقي جنوب لبنان، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة إن “الليلة الماضية في الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي، أطلق مقاتلو حزب الله وابلاً من الصواريخ باتجاه المنطقة التي تعمل فيها قواتنا في القرية”.

وأضافت: “سقط أحد الصواريخ قرب مبنى داخل القرية اللبنانية حيث كانت تتواجد قوة من الكتيبة، وكان داخل المبنى جنود من الكتيبة 89، بالإضافة إلى جنود من قافلة لوجستية كانت على وشك مغادرة المكان بعد تجديد إمداد القوة لمواصلة القتال”.

وتابعت: “نتيجة القصف الصاروخي أصيب 24 جنديا، توفي 5 منهم”.

ومن بين المصابين، 4 إصاباتهم خطيرة، و7 متوسطة، و8 طفيفة، حسب المصدر نفسه.

وأردفت: “قوة الرتل اللوجستي التي تضررت أيضاً في الحادثة هي جزء من الجهد اللوجستي الذي يجري في كافة ساحات القتال على مدار الساعة”.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة اليوم في حادث منفصل جنوب لبنان.

في السياق، قالت تل أبيب إنها رصدت الجمعة، إطلاق 6 صواريخ من لبنان على خليج حيفا والجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي بمنشور على منصة إكس: “إثر التنبيهات التي فُعلت في الجليل الأعلى وخليج حيفا، تم رصد نحو خمس عمليات إطلاق عبرت من الأراضي اللبنانية، اعتُرض بعضها ورصد سقوط البعض الآخر بمناطق مفتوحة”.

من جانبها، أفادت صحيفة “هآرتس”، بأن صفارات الإنذار دوّت وسط إسرائيل ومدن قيساريا وعكا وحيفا والجليل الأعلى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “إثر الإنذارات التي تم إطلاقها في وادي عارة ومنشيه والكرمل اعتُرض صاروخ واحد أطلق من لبنان”.

في السياق، أعلن “حزب الله” الجمعة استهداف قاعدة الكرمل الإسرائيلية جنوب حيفا برشقة صاروخية نوعية.

وقال “حزب الله” في بيان إنه قصف قاعدة الكرمل (جنوب حيفا) صباح اليوم برشقة صاروخية نوعية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

(وكالات)