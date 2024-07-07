سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بمعارك جنوبي غزة

7 - يوليو - 2024

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل ضابط برتبة رائد في معارك جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: “مقتل الرائد جلاء إبراهيم البالغ من العمر 25 عاماً من منطقة السجور (شمال)، بمعارك جنوب قطاع غزة”.

وأضاف: “كان إبراهيم قائد سرية في كتيبة الهندسة 601”.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 680، بينهم 324 بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

فيما وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4 آلاف و96، بينهم ألفان و84 في المعارك البرية، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

وسبق أن قال مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة، إن الجيش يدفع “أثمانا باهظة” في غزة، ويواجه “قتالا شرسا” مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 7, 2024 الساعة 5:09 م

    الله أكبر على أسود فلسطين من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وألوية صلاح الدين والمجاهدين وعمر القاسم الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 7, 2024 الساعة 5:23 م

    الله أكبر على أحرار فلسطين الميامين المباركين الأسود والفهود والنمور والذئاب الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم شر انتقام ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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  3. يقول قارئة الفنجان:
    يوليو 7, 2024 الساعة 5:26 م

    الضابط النازي النافق الى مزبلة جهنم

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