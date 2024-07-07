جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بمعارك جنوبي غزة

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل ضابط برتبة رائد في معارك جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: “مقتل الرائد جلاء إبراهيم البالغ من العمر 25 عاماً من منطقة السجور (شمال)، بمعارك جنوب قطاع غزة”.

وأضاف: “كان إبراهيم قائد سرية في كتيبة الهندسة 601”.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 680، بينهم 324 بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

فيما وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4 آلاف و96، بينهم ألفان و84 في المعارك البرية، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

وسبق أن قال مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة، إن الجيش يدفع “أثمانا باهظة” في غزة، ويواجه “قتالا شرسا” مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

(الأناضول)