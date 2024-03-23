جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في عملية مستوطنة “دوليف” بالضفة أمس- (صورة)

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابط صف متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة، خلال عملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

والجمعة، أصيب مستوطن إسرائيلي على الأقل بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار قرب مستوطنة “دوليف” وسط الضفة، بعدما فتح مقاوم فلسطيني النار على حافلة صغيرة، لتتبادل معه قوات الجيش النيران، وفق صحيفة “معاريف” العبرية.

ونعت حركة “حماس”، منفذ العملية، وقالت إنه “بركات منصور، من قرية دير بزيع، قضاء رام الله”.

واعتبرت أن “العملية رد طبيعي على استمرار الجرائم والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وقال الجيش، في بيان، “قُتل ضابط الصف إيلي ديفيد جارفينكل، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو مقاتل في وحدة دوفدفان (وحدة خاصة من المستعربين)، خلال تبادل إطلاق النار مع المسلح الذي نفذ هجوم إطلاق النار أمس (الجمعة) غرب رام الله”.

كما أعلن إصابة 7 عسكريين من ضباط وجنود، بينهم اثنان في حالة خطيرة، فيما الآخرون وصفت حالتهم ما بين طفيفة ومتوسطة.

الجندي الإرهابي القتيل القتيل في رام الله 🐽 https://t.co/4TZNWuahb3 pic.twitter.com/j7EILjkw3I — غزة الآن – Gaza Now (@nowgnna) March 23, 2024

وبذلك يرتفع عدد القتلى (المعلن) في صفوف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 594 عسكريًا، بينهم 251 قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في السابع والعشرين من الشهر ذاته.

(الأناضول)