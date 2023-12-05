جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه في غزة منذ أمس إلى 5

القدس: ارتفع عدد القتلى من جنود جيش الاحتلال خلال المعارك في غزة منذ الليلة الماضية إلى 5، بعد الإعلان عن مقتل جنديين إضافيين، اليوم الثلاثاء.

وأعلن الجيش مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي جنوده وضباطه القتلى إلى 406 منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان، إن “النقيب ياهل غازيت 24 عاما، ونائب قائد سرية في الكتيبة 53، قتل في معركة بقطاع غزة”.

وأضاف أن “الرائد (احتياط) جيل دانيالز 34 عاما، وهو جندي في سرية استطلاع باللواء 261، قُتل في معركة بقطاع غزة”.

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن جنديا في وحدة كوماندوز “دوفدفان”، أصيب بجروح خطيرة في معركة بقطاع غزة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان الجيش أعلن في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، مقتل ضابط وجنديين خلال الليلة الماضية، إثر المعارك البرية في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن “ثلاثة جنود من سلاح المدرعات من الكتيبة 53، قتلوا الليلة الماضية في معارك قطاع غزة، وهم إيتان فيش (23 عاما)، وياكير يديديا شينكوليفسكي (21 عاما)، وتوفال يعقوب تساناني (20 عاما)”.

وأضاف أن المعارك المتفرقة في قطاع غزة أمس، أسفرت أيضا عن إصابة 4 من عناصره بـ”جروح خطيرة” بينهم ضابط من وحدة المظلات، حسب المصدر ذاته.

وبذلك يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 406.

واستنادا إلى معطيات موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي، فإنه بذلك يرتفع عدد الجنود القتلى في المعارك البرية في داخل قطاع غزة منذ أواخر أكتوبر الماضي إلى 81.

وذكر أن 9 ضباط وجنود قتلوا في شمال إسرائيل، في إشارة إلى الهجمات التي تم تنفيذها من لبنان، و3 جنود قتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون داخل الضفة الغربية.

واستنادا إلى الإحصائية، فإن 73 من بين الضباط والجنود القتلى هم من لواء “غولاني” للمشاة المعروف إسرائيليا باسم لواء “النخبة”.

وكانت مواقع إسرائيلية أشارت إلى إصابة مئات الجنود خلال المعارك البرية في غزة، بينهم أكثر من 100 إصابة خطيرة.

(الأناضول)