جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي جنوب قطاع غزة- (تدوينة)

غزة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي في معارك ليلة الاثنين ـ الثلاثاء جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب إلى 491.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية، أن “الرقيب (احتياط) إليشا يوناتان لوبر، والمقدم (احتياط) يوسف جيترتز، سقطا في معارك جنوب قطاع غزة“.

مقتل الرقيب (احتياط) إليشا يوناتان لوبر والمقدم (احتياط) يوسف جيترتز خلال معارك جنوب قطاع غزة. سقط إليشع في مواجهة مع حماس، وقُتل يوسف بصاروخ مضاد للدبابات… pic.twitter.com/gdKxLU4Lac — موقع امواج الاخباري (@deiralasad) December 26, 2023

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 491، بينهم 164 قتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر نفسه.

ويصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة مخلفا حتى الاثنين، 20 ألفا و674 شهيدا و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)