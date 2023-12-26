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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي جنوب قطاع غزة- (تدوينة)

منذ 49 دقيقة

عناصر من جنود الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة

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غزة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي في معارك ليلة الاثنين ـ الثلاثاء جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب إلى 491.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية، أن “الرقيب (احتياط) إليشا يوناتان لوبر، والمقدم (احتياط) يوسف جيترتز، سقطا في معارك جنوب قطاع غزة“.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 491، بينهم 164 قتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر نفسه.

ويصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة مخلفا حتى الاثنين، 20 ألفا و674 شهيدا و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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