سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك غزة

3 - ديسمبر - 2023

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غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل ضابط وجندي في المعارك داخل قطاع غزة.

وبحسب هيئة البث العبرية، “سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأحد)، بنشر أسماء قتيلين آخرين سقطا في معارك قطاع غزة”.

وأضافت: “سقط الليلة الماضية المقدم أور براندز، وهو مقاتل مدرعة من شوهام (25 عاما)، في معركة وسط قطاع غزة”.

وتابعت أنه قتل أيضا “الرقيب إسشالو سما (20 عاما) من بيتاح تكفا متأثراً بجراحه إثر إصابته في معركة شمال قطاع غزة في 14 نوفمبر الماضي”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 6:32 ص

    تحية لحماس تحية للجهاد تحية للكتائب تحية للقسام وتحية للسرايا و الله ينصر رجال فلسطين الأسود والفهود والنمور والذئاب الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق وسحقا للبعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على العرب والمسلمين وخاصة الفلسطينيين هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸🤕✌️🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 6:51 ص

    والقادم أسوأ بانتظار جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا والاتحاد الأوروبي العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥🚀

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  3. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 9:00 ص

    إلى جهنم وبئس المصير يا جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة، 🇵🇸🤕✌️🚀🔥🚀🔥🚀

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  4. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 3, 2023 الساعة 9:03 ص

    ستين جهنم تبتلع جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🔥🚀🔥🚀🚀🚀🚀🚀

    رد

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