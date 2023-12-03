جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك غزة

غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل ضابط وجندي في المعارك داخل قطاع غزة.

وبحسب هيئة البث العبرية، “سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأحد)، بنشر أسماء قتيلين آخرين سقطا في معارك قطاع غزة”.

وأضافت: “سقط الليلة الماضية المقدم أور براندز، وهو مقاتل مدرعة من شوهام (25 عاما)، في معركة وسط قطاع غزة”.

وتابعت أنه قتل أيضا “الرقيب إسشالو سما (20 عاما) من بيتاح تكفا متأثراً بجراحه إثر إصابته في معركة شمال قطاع غزة في 14 نوفمبر الماضي”.

(الأناضول)