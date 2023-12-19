سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك شمال غزة

منذ 59 دقيقة

عناصر من جنود الاحتلال ينتشرون في قطاع غزة

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غزة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي في معارك بشمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين أول الماضي إلى 463 قتيلا.

ونقلت هيئة البث العبرية (رسمية) عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إن “الرائد احتياط دانييل يعقوب بن هاروش، والنقيب احتياط روتم يوسف ليفي، سقطا في معركة شمال قطاع غزة”.

وبذلك ترتفع الحصيلة الكلية لقتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب إلى 463 قتيلا من الجنود والضباط.

وكان الجيش قد أعلن في بيانات متفرقة، الاثنين، مقتل 7 ضباط وجنود من قواته في معارك شمالي وجنوبي القطاع.

ومنذ 27 أكتوبر الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل بري في قطاع غزة، بدأت بمنطقة الشمال قبل أن تتوسع إلى وسط وجنوب القطاع، وسط مقاومة شرسة من حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية، واعتراف مسؤولين إسرائيليين، بأن جيشهم يدفع “ثمنا باهظا” في غزة.

(الأناضول)

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