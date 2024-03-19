جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد كتيبة خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في غزة

القدس: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد كتيبة في معركة بشمال قطاع غزة، ما يرفع العدد المعلن لقتلاه في المنطقة إلى اثنين منذ أمس.

وقال الجيش في بيان إن “الرقيب أول (احتياط) سبستايان هيون (51 عاما) وهو أيضا قائد الكتيبة 401 قتل في معركة شمال قطاع غزة”.

وبينما لم يذكر بيان الجيش تفاصيل بشأن ملابسات مقتل هيون، كشف مصدر عسكري إسرائيلي رفض الكشف عن هويته، أن الضابط الإسرائيلي “قتل أثناء عملية للجيش في منطقة مستشفى الشفاء”.

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مقتل الضابط سبستيان إيون في شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/RsfTxLEwe3 — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) March 19, 2024

والإثنين، قال مصدر عسكري للصحافيين، إن الرقيب ماتان فينوغرادوف (20 عاما) وهو جندي في الكتيبة 932 لقي حتفه “خلال العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنها الجيش في مستشفى الشفاء بمدينة غزة”.

ومنذ أمس الاثنين، تواصل قوة من الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية بمدينة غزة، تضمنت اقتحام مستشفى الشفاء، رغم وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله، فضلا عن نحو 70 ألف فلسطيني يقيمون في المناطق المحيطة.

وتشير معطيات الجيش الإسرائيلي إلى أن عدد الضباط والجنود القتلى المعلن منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع الثلاثاء إلى 595، بينهم 252 قتلوا منذ بداية العملية البرية في غزة في 27 من الشهر نفسه.

ووفقا للمعطيات ذاتها، أصيب 3082 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم 1482 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

(الأناضول)