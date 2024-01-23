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مقتل 21 جنديا.. هذه تفاصيل “أكبر كارثة” حلّت بجيش الاحتلال منذ اجتياحه قطاع غزة- (فيديو)

منذ 45 دقيقة

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تل أبيب:أعلن جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، مقتل 21 من جنوده في حادث وقع جنوب قطاع غزة، انهار خلاله مبنيان إثر انفجار كبير، وأصيبت دبابة على ما يبدو بقذيفة “آر بي جي”.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن بعض تفاصيل ما وصفتها بـ”أكبر كارثة” حلّت بجيش الاحتلال منذ بدء اجتياحه البري لقطاع غزة، حيث قالت إن قذائف “آر بي جي” وصواريخ مضادة للدروع، أطلقت على مبنيين كان جنود الاحتلال يعملون على تفخيخهما في مخيم المغازي.

وأضافت أن الجنود الإسرائيليين وضعوا كمية كبيرة من الألغام قرب المبنيين، إضافة إلى دبابة كانت في المنطقة. مشيرة إلى أن المقاومين الفلسطينيين أطلقوا صواريخ على المبنيين، ما أدى لانفجار الألغام، وانهيارهما على من فيهما من الجنود.

وبمقتلهم، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال خلال 24 ساعة إلى 21 جنديا، وإلى 219 عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة.

 

(وكالات)

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