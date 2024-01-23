مقتل 21 جنديا.. هذه تفاصيل “أكبر كارثة” حلّت بجيش الاحتلال منذ اجتياحه قطاع غزة- (فيديو)

تل أبيب:أعلن جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، مقتل 21 من جنوده في حادث وقع جنوب قطاع غزة، انهار خلاله مبنيان إثر انفجار كبير، وأصيبت دبابة على ما يبدو بقذيفة “آر بي جي”.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن بعض تفاصيل ما وصفتها بـ”أكبر كارثة” حلّت بجيش الاحتلال منذ بدء اجتياحه البري لقطاع غزة، حيث قالت إن قذائف “آر بي جي” وصواريخ مضادة للدروع، أطلقت على مبنيين كان جنود الاحتلال يعملون على تفخيخهما في مخيم المغازي.

وأضافت أن الجنود الإسرائيليين وضعوا كمية كبيرة من الألغام قرب المبنيين، إضافة إلى دبابة كانت في المنطقة. مشيرة إلى أن المقاومين الفلسطينيين أطلقوا صواريخ على المبنيين، ما أدى لانفجار الألغام، وانهيارهما على من فيهما من الجنود.

وبمقتلهم، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال خلال 24 ساعة إلى 21 جنديا، وإلى 219 عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة.

الاحتلال يصف معارك خان يونس بالقاسية ويكشف ملابسات مقتل جنوده بمخيم المغازي pic.twitter.com/DfWKMynpOg — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 23, 2024

صور عدد من الجنود الإسرائيليين الذين تم الاعلان عن مقتلهم الليلة بغزة في انتظار اعلان قتلى اخرين يتم انتشالهم حتى هذه اللحظة. الصباحات الجميلة تصنعها المقاومة. pic.twitter.com/mobQ5spOj5 — Hanzala (@Hanzpal2) January 23, 2024

بعد المجزرة الكبيرة التي وقعت بقوات جيش الاحتلال .. كتائب القسام تنشر : "جعلناهم حصيدا خامدين " 🔻21+ إلى الجحيم .. pic.twitter.com/PaW8eOXhPH — الحـكـيم (@Hakeam_ps) January 23, 2024

(وكالات)