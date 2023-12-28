جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده في غزة 

تل أبيب: كشف جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس، عن أسماء ثلاثة من جنوده قال إنهم قُتلوا في معارك بقطاع غزة.

وترتفع بذلك حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري إلى 164 قتيلا.

وكان الجيش قد زعم الأربعاء أنه هاجم حوالي 200 هدف، في قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك قطاع غزة واصابة 3 اخرين اجروح خطيرة. صارو 3 كل صباح بدل 2. pic.twitter.com/zuCDPPHOQI — Hanzala (@Hanzpal2) December 28, 2023

هذا وكشفت قناة عبرية، الأربعاء، أن جنودا إسرائيليين أصيبوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة، رفضوا لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عند زيارته لهم في أحد المستشفيات بمدينة القدس.

وقالت القناة “13” الخاصة في تقرير لها، إن نتنياهو “أجرى زيارة لقسم إعادة التأهيل في مستشفى هداسا بالقدس، للقاء جنود أصيبوا بمعارك في غزة، إلا أن بعضهم رفضوا مقابلته”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها جنود أصيبوا في غزة لقاء نتنياهو، إنما تكرر ذلك قبل نحو أسبوع في مستشفى وسط تل أبيب، بحسب المصدر ذاته.

وفي السياق، قال الجندي المصاب أور شنيبيرغ، عبر منصة “إكس”: “أنا في المستشفى، في جناح إعادة التأهيل في هداسا، نتنياهو قادم لزيارتي الليلة، وسألتني إحدى النساء المسؤولات عما إذا كنت أريده أن يأتي إلى غرفتي، بالطبع رفضت”.

وأضاف في تدوينته: “اتضح أنه من بين جناح يضم 18 مقاتلا جريحا، 15 طلبوا عدم دخوله عليهم”، وفق ما أوردته القناة “13”.

وتابع: “أنا في القدس، معقل (حزب) الليكود (يتزعمه نتنياهو). التغيير محسوس، لقد انتهى العصر (حكم الليكود)”.

في المقابل، تجاهل مستشفى “هداسا”، التقارير حول رفض بعض الجنود لقاء نتنياهو، وقال في بيان نقلته القناة العبرية: “مر (نتنياهو) بين الجرحى الذين استقبلوه بحماسة ودفء كبيرين، مشجعا أرواحهم، وأكد لهم أن دولة إسرائيل موحدة وملتزمة بتحقيق النصر الكامل”.

وأوضح المستشفى، أن نتنياهو زار الجرحى، مساء الأربعاء.

وقبل نحو أسبوع أجرى نتنياهو، زيارة إلى مستشفى “شيبا” في منطقة “تل هشومير” قرب تل أبيب، حيث رفض أيضا عدد من الجنود الجرحى مقابلته.

وحينها سأل ممثلون عن الجيش الإسرائيلي وأعضاء مكتب رئيس الوزراء، قبل الزيارة، عن الذين سيوافقون على لقاء نتنياهو، وتم تجميعهم في قسم آخر معزول عن جناح إعادة التأهيل، وفق القناة ذاتها.

(وكالات)