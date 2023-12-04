جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده في معارك قطاع غزة 

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة جنود خلال القتال ضد حركة حماس في غزة أمس الأحد، لترتفع حصيلة القتلى في صفوفه منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة إلى 75 قتيلا.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن الجيش قوله إنه تم إبلاغ أسر الجنود.

وأضافت أن جنديا أصيب بجروح خطيرة في معارك بشمال غزة أمس.

(د ب أ)