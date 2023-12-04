سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده في معارك قطاع غزة 

4 - ديسمبر - 2023

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تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة جنود خلال القتال ضد حركة حماس في غزة أمس الأحد، لترتفع حصيلة القتلى في صفوفه منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة إلى 75 قتيلا.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن الجيش قوله إنه تم إبلاغ أسر الجنود.

وأضافت أن جنديا أصيب بجروح خطيرة في معارك بشمال غزة أمس.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 4, 2023 الساعة 7:23 ص

    إلى حفرة من حفر جهنم وبئس المصير يا جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸🤕✌️🐒🔥🚀

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  2. يقول خالد الداغستاتي -ايطاليا:
    ديسمبر 4, 2023 الساعة 10:16 ص

    في داهية والي جهنم وبئس المصير ، ورغم اعلان العدو عن قتلاه ولكن لا يذكر الأرقام الحقيقية التي بلغت أكثر من ألف قتيل صهيوني وعدة آلاف من الجرحي ، والمقاومة الفلسطينية الباسلة والشجاعة تعلن في فيديوهات مصورة عن تدمير الآليات العسكرية والاجهاز عن الجنود والضباط من مسافة صفر ..
    حفظ الله المقاومة…
    وتحيا غزة ..
    تحيا فلسطين من البحر للنهر…

    رد

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