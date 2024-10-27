سياسة | دولي

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود في المعارك مع “حزب الله”

27 - أكتوبر - 2024

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القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل أربعة جنود في المعارك بجنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان على موقعه الرسمي، إن “رائدا ونقيبين وجندي، جميعهم من قوات الاحتياط من الكتيبة 8207 لواء ألون، قُتلوا في جنوب لبنان”.
وأوضح البيان أن القتلى هم النقيب الحاخام أبراهام يوسف غولدبرغ (43 عاما) حاخام عسكري، والنقيب عميت شايوت (29 عاما) قائد فصيلة في الكتيبة، والرائد إلياف عمرام أبيتبول (36 عاما) نائب قائد سرية، والرقيب غلعاد المليح (30 عاما)، دون ذكر ملابسات مقتلهم.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المواجهات مع حزب الله منذ بدء العملية البرية في لبنان في 30 أيلول/ سبتمبر المنصرم إلى 36.

(وكالات)

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  1. يقول شاهد:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 9:44 ص

    شكرا إلى ابطال حزب الله أن أرسلوا هؤلاء الإرهابيين النازيين الأربعة إلى مزبلة جهنم

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 11:05 ص

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار حزب الله اللبناني في قنص جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء اللبنانيين هذي عقود وعقود ✌️🇱🇧☹️💪🔥🐒

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