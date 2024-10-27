جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود في المعارك مع “حزب الله”

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل أربعة جنود في المعارك بجنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان على موقعه الرسمي، إن “رائدا ونقيبين وجندي، جميعهم من قوات الاحتياط من الكتيبة 8207 لواء ألون، قُتلوا في جنوب لبنان”.

وأوضح البيان أن القتلى هم النقيب الحاخام أبراهام يوسف غولدبرغ (43 عاما) حاخام عسكري، والنقيب عميت شايوت (29 عاما) قائد فصيلة في الكتيبة، والرائد إلياف عمرام أبيتبول (36 عاما) نائب قائد سرية، والرقيب غلعاد المليح (30 عاما)، دون ذكر ملابسات مقتلهم.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المواجهات مع حزب الله منذ بدء العملية البرية في لبنان في 30 أيلول/ سبتمبر المنصرم إلى 36.

من قتلى الجيش الإسرائيلي يوم امس بعد اشتباكات مع حزب الله جنوب لبنان. منهم حاخام بالجيش الإسرائيلي pic.twitter.com/2l8J0om1m1 — Hanzala (@Hanzpal2) October 27, 2024

(وكالات)