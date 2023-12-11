ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال اليوم في غزة إلى سبعة

القدس: أعلن جيش الاحتلال، الإثنين، مقتل ضابطين وجندي وإصابة رابع بجروح خطيرة، في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه المعلن عن أسمائهم منذ فجر اليوم إلى 7.

وقال الجيش في بيان إن الضابط (احتياط) رومان برونشتاين (46 عاما) والضابط (احتياط) آري يهيل زينلمان (32 عام) وكليهما من الكتيبة 8111 في اللواء الخامس “قتلا في معركة جنوب قطاع غزة”.

وبينما لم يكشف البيان عن موعد مقتل برونشتاين، ذكر أن زينلمان قتل خلال معركة أمس الأحد.

وفي السياق، أفاد الجيش بمقتل الجندي (احتياط) إيليا يانوفسكي (24 عاما) قائد فصيلة في الكتيبة 8111 باللواء الخامس أيضا في معركة جنوب قطاع غزة، الأحد.

كما أشار إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.

بهؤلاء الثلاثة يرتفع رسميا عدد قتلى الجيش منذ بدأ " المناورة البرية " إلى 104

"سُمح بنشر "أسماء ثلاثة قتلى من جيش العدوان الإسرائيلي تم إخطار عائلاتهم – الرائد (احتياط) رومان برونشتاين 46 عاماً من بات يام، ضابط تدريب في الكتيبة 8111 اللواء الخامس، أمس (الأحد) في معركة جنوب قطاع… pic.twitter.com/GTRD5g6nPO — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) December 11, 2023

وكان جيش الاحتلال أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن “3 من قوات الاحتياط سقطوا بالمعارك الدائرة في غزة وتم إبلاغ ذويهم”.

وقال إن القتلى هم: “المساعد المتقدم احتياط غدعون إيلاني (35 عاما)، والمساعد المتقدم احتياط ايتاي بيري (36 عاما)، والميجر احتياط افيتار كوهين (42 عاما)”.

وأشار إلى أن الميجر غال بيخير (34 عاما) لقي مصرعه في حادث سير عسكري، دون تفاصيل أكثر عن ظروف هذا الحادث.

وأوضح الجيش الإسرائيلي على موقعه أنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي إلى 433.

وكان الجيش الإسرائيلي أشار أمس، إلى أن عدد الجرحى خلال العملية البرية بلغ 559 بينهم 129 بحالة خطيرة.

وكانت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت مساء الأحد، تدمير 44 آلية عسكرية إسرائيلية، وقتل 40 جنديا خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقالت القسام في بيان: “اشتبك عناصرنا مع القوات المتوغلة من مسافة صفر وفجروا عددا من المباني بهم بعد تفخيخها، كما استهدفوا مقر قيادة ميدانيا ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى”.

(الأناضول)