ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال اليوم في غزة إلى سبعة

القدس: أعلن جيش الاحتلال، الإثنين، مقتل ضابطين وجندي وإصابة رابع بجروح خطيرة، في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه المعلن عن أسمائهم منذ فجر اليوم إلى 7.
وقال الجيش في بيان إن الضابط (احتياط) رومان برونشتاين (46 عاما) والضابط (احتياط) آري يهيل زينلمان (32 عام) وكليهما من الكتيبة 8111 في اللواء الخامس “قتلا في معركة جنوب قطاع غزة”.
وبينما لم يكشف البيان عن موعد مقتل برونشتاين، ذكر أن زينلمان قتل خلال معركة أمس الأحد.
وفي السياق، أفاد الجيش بمقتل الجندي (احتياط) إيليا يانوفسكي (24 عاما) قائد فصيلة في الكتيبة 8111 باللواء الخامس أيضا في معركة جنوب قطاع غزة، الأحد.
كما أشار إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.
بهؤلاء الثلاثة يرتفع رسميا عدد قتلى الجيش منذ بدأ " المناورة البرية " إلى 104
"سُمح بنشر "أسماء ثلاثة قتلى من جيش العدوان الإسرائيلي تم إخطار عائلاتهم
– الرائد (احتياط) رومان برونشتاين 46 عاماً من بات يام، ضابط تدريب في الكتيبة 8111 اللواء الخامس، أمس (الأحد) في معركة جنوب قطاع… pic.twitter.com/GTRD5g6nPO
— ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) December 11, 2023
وكان جيش الاحتلال أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن “3 من قوات الاحتياط سقطوا بالمعارك الدائرة في غزة وتم إبلاغ ذويهم”.
وقال إن القتلى هم: “المساعد المتقدم احتياط غدعون إيلاني (35 عاما)، والمساعد المتقدم احتياط ايتاي بيري (36 عاما)، والميجر احتياط افيتار كوهين (42 عاما)”.
وأشار إلى أن الميجر غال بيخير (34 عاما) لقي مصرعه في حادث سير عسكري، دون تفاصيل أكثر عن ظروف هذا الحادث.
وأوضح الجيش الإسرائيلي على موقعه أنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي إلى 433.
وكان الجيش الإسرائيلي أشار أمس، إلى أن عدد الجرحى خلال العملية البرية بلغ 559 بينهم 129 بحالة خطيرة.
وكانت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت مساء الأحد، تدمير 44 آلية عسكرية إسرائيلية، وقتل 40 جنديا خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
وقالت القسام في بيان: “اشتبك عناصرنا مع القوات المتوغلة من مسافة صفر وفجروا عددا من المباني بهم بعد تفخيخها، كما استهدفوا مقر قيادة ميدانيا ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى”.
(الأناضول)
اللهم زد وبارك
في داهية وعقبال الباقي ..
امين يا رب العالمين
الى جهنم و سيلحق بكم الالاف من جيشكم بعون الله .
عادة يلفّ تابوت القتيل الصهيونيّ من الجيش بخرقة من علم إسرائيل…إلا أنّ هذه الصورة تعطينا جوابًا لشيء مجلجل مثير ؛ وهو غياب وجود العَلم على هذا التابوت اليتيم الكسير! فهل نفدت خرق أعلام إسرائيل بسبب العدد الكبير من القتلى؛ ياسنوار؟
الجيش الصهيوني ينشر فقط القتلى الذين يتوفر على صور لهم وهم مبتسمون والغرض واضح اخفاء بشاعة جرائمه بنثانة ابتسامة العهر على محيى جنوده الصهاينة
قتلانا في الجنة و قتلاهم في النار و الله مولانا و لا مولى لهم……
بإذن الباري تعالى، قتلانا في الجنة وقتالهم في النار.
ماذا قدمنا لهؤولاء الرجال البواسل غير ( الشعارات و التمنيات) هؤولاء الرجال الشجعان الذين اذاقوا هذا العدو الصهيوني المُر..رغم تكالب الاعداء و صمت الاصدقاء و خيانة الكثير من الاشقاء..جيوش الخردة الجبانة لا تقوى على مواجهة هذا العدو ..و لا تريد تقديم جزء من ترساناتها لهؤولاء الابطال الذين يدافعون عن الارض و العرض..فما موقع هذه الجيوش من الاعراب…؟ ام انها وُجدت لقتل الشعوب و خنق تطلعاتها ..بإستثناء دولة صغيرة بحجمها ..كبيرة بمواقفها ( و هي غنية عن التعريف ) مازالت تمنح من جهدها و مالها لفلسطين و شعبها من دون اي مقابل ..
الأخ كريم اليأس: منْ قال إننا لم نقدّم لدعم أبطال غزّة فقط سوى الشعارات والتمنيات والكلمات؟ بل ندع ذلك لعلم الله كي لا يكون ذلك من الرياء.ومهما قدّمنا فهم يستحقون المزيد والأفضل؛ فالتضحيّة بالدماء لا يعدلها مال ولا دعاء.بل
نحن نفكّر بهم ليل نهار؛ ونبحث عن طرق استثنائيّة إضافية لدعم المزيد من الدعم الماديّ والماليّ والعينيّ.
حضرة الدكتور جمال البدري..شعور المرارة يعترينا جميعا ..من هول ما يواجهه اخواننا في غزة ..من قتل و تشريد و ترويع و تجويع و إرهاب من طرف عدو مجرم ..لا يؤمن لا بالحق و لا بأصحابه..! عجزنا واضح لا يحتاج الى أدلة..بسبب سياسات الحكام الجبناء ..نعم الشعوب تتوق الى اليوم الذي ( يُسمح) فيه لها ..بدخول أرض المعركة..و لكن المؤكد ان هذا اليوم لن يتأتي ..على الاقل ما دمنا تحت إمرة الجبناء المتخاذلين ..لومي كان موجها لهؤولاء الذين يرصدون ميزانيات دفاع فلكية..و في النهاية ..لن يقدروا على إطلاق رصاصة واحدة اتجاه هذا العدو الذي أذلنا و أحتقرنا امام الملأ..ولولا بطولات رجال المقاومة الفلسطينية الباسلة ..لاصبحنا في خبر كان..و لن يُسمع لنا صوتا حتى و لو كان في دولة ليسوطو..تحياتي دكتور.
الاستاذ الفاضل د. جمال البدري ، ما فهمته من تعليق الأخ كريم الياس انه يقصد بكلامه حكومتنا المتخاذلة و المثبطة حد الجبن و العمالة ،وليس الشعوب و الأفراد، و لا أعتقد أن ذلك يختلف عليه اثنان !
هذا ما فهمته و الأخ كريم هو الأقدر و الأولى بتوضيح تعليقه بطبيعة الحال.
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كل الاحترام لجميع الاخوة الذين تحترق قلوبهم من أجل غزة و أهلها و ما يحصل هناك من إجرام بريري تستنكف عنه حتى الشياطين نفسها