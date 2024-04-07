جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 من جنوده في غزة

القدس المحتلة: نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أسماء أربعة جنود قتلوا في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 604 منذ بدء القتال البري هناك وذلك مع مرور ستة أشهر بالتمام على الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال الجيش في بيان إن أفراد الكوماندوز الأربعة قتلوا السبت في جنوب غزة، بعد أسابيع من التراجع النسبي في حجم الخسائر البشرية الإسرائيلية.

وكانت حماس أعلنت مسؤوليتها عن كمين استهدف عددا من الجنود الإسرائيليين في بلدة خان يونس جنوب قطاع غزة أمس السبت.

(رويترز)