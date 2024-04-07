سياسة | دولي

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 من جنوده في غزة

7 - أبريل - 2024

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القدس المحتلة: نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أسماء أربعة جنود قتلوا في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 604 منذ بدء القتال البري هناك وذلك مع مرور ستة أشهر بالتمام على الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال الجيش في بيان إن أفراد الكوماندوز الأربعة قتلوا السبت في جنوب غزة، بعد أسابيع من التراجع النسبي في حجم الخسائر البشرية الإسرائيلية.

وكانت حماس أعلنت مسؤوليتها عن كمين استهدف عددا من الجنود الإسرائيليين في بلدة خان يونس جنوب قطاع غزة أمس السبت.

(رويترز)

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  1. يقول هدهد سليمان:
    أبريل 7, 2024 الساعة 7:00 ص

    أتقدم باحر التعازي وخالص العزاء من أشقاءهم الحكام العرب خونة الامة الكبار واسأل الله العلي القدير ان يجمع المقبورين والحكام الاذلاء وإشياع الحكام في قعر صقر التي لا تبقي ولا تذر.
    اراكم الله مكروها بالمزيد من الأعزاء لديكم يا خونة العروبة والأوطان والدين يا سبب وكسة الامة.

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    1. يقول شريف:
      أبريل 7, 2024 الساعة 10:48 ص

      امين..

  2. يقول فاعل خير لوجه الله:
    أبريل 7, 2024 الساعة 7:42 ص

    الى مزيد

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  3. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 7, 2024 الساعة 11:21 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار فلسطين الأسود والفهود والنمور والذئاب من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى وألوية صلاح الدين والمجاهدين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذين يدكون جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀

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