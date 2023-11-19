جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود في قطاع غزة لترتفع الحصيلة إلى 65 منذ 3 أسابيع

القدس:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل جنديين جديدين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن “جنديين يبلغان من العمر 23 و21 عاما قتلا خلال المعارك في قطاع غزة”.

وأشار إلى أن الجنديين كانا يخدمان في لواء النخبة “جفعاتي”.

كما أصيب 4 جنود آخرين بجروح خطيرة، وفق بيان الجيش.

لكن بعض الصحف الإسرائيلية تشير إلى أن العدد الإجمالي للجنود القتلى في العملية البرية التي بدأها الجيش في غزة في 27 أكتوبر الماضي وصل نحو 65.

وأعلن الجيش أن 383 من جنوده قتلوا منذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، بحسب السلطات الإسرائيلية.

ومساء الأحد، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، قتل “عدد كبير” من الجنود الإسرائيليين إثر استهداف منزل متواجدين فيه جنوب شرق مدينة غزة.

ولا ينشر الجيش العدد الإجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثمة تضارب في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الحصيلة.

ومساء السبت، أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى 378 عسكريا.

(وكالات)