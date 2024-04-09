جيش الاحتلال يعلن مهاجمة مواقع لقوات النظام السوري

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مهاجمة مواقع لجيش النظام السوري جنوب غرب البلاد، خلال ساعات الليل.

وقال في بيان: “أغارت طائرات حربية خلال ساعات الليلة الماضية على بنى تحتية عسكرية للجيش السوري في منطقة محجة، كما قصفت القوات بالمدفعية موقعا للجيش جنوب البلاد”.

وأضاف: “جاء ذلك بعد أن رُصد مساء أمس (الاثنين) إطلاق قذيفة صاروخية من الأراضي السورية نحو منطقة يوننان في هضبة الجولان دون وقوع إصابات”.

وتابع البيان: “قصف الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية”.

وفي 1 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت إيران تعرض القسم القنصلي في سفارتها بدمشق لهجوم صاروخي إسرائيلي؛ فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني بمقتل 7 من أعضائه، بينهم القيادي البارز محمد رضا زاهدي.

من جهة ثانية، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه “رصد الليلة الماضية إطلاق قذيفتيْن من لبنان نحو منطقة مسغاف عام سقطتا في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات”.

(الأناضول)