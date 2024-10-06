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جيش الاحتلال يعلن نشر المزيد من القوات قرب قطاع غزة قبل ذكرى السابع من أكتوبر- (صور)

6 - أكتوبر - 2024

قوات تابعة لجيش الاحتلال داخل حدود قطاع غزة

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قطاع غزة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد نشر المزيد من القوات حول قطاع غزة عشية الذكرى الأولى لهجوم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والذي أطلق شرارة الحرب.

وجاء في بيان عسكري “تم تعزيز فرقة غزة بعدة فصائل، مع وجود قوات متمركزة للدفاع عن كل من البلدات والمنطقة الحدودية”.

وأضاف “الجنود مجهزون بالكامل للدفاع عن المنطقة بالتنسيق مع قوات الأمن المحلية”.

وبحسب جيش الاحتلال فإن هناك ثلاث فرق داخل غزة تعمل على “تفكيك البنية التحتية لحماس وإضعاف قدراتها”.

كما نقل البيان عن قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان تأكيده “أن القيادة الجنوبية تظل في حالة تأهب واستعداد عالية للأيام المقبلة”.

واندلعت الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على مستوطنات جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة أسرى قتلوا أو لقوا حتفهم أثناء احتجازهم في قطاع غزة.

وأُسر خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول جيش الاحتلال إنهم لقوا حتفهم.

وتنفذ إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف عنيفة وعمليات برية، ما تسبب باستشهاد 41870 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء، وفق آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة في قطاع غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

(أ ف ب)

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