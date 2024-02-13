جيش الاحتلال يعيد اقتحام جنين لمرة ثانية خلال ساعات

جنين: أعاد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اقتحامه لمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، لمرة ثانية خلال ساعات.

وقال شهود عيان أن قوة من الجيش اقتحمت المدينة ومحيط مخيمها، للمرة الثانية خلال ساعات من عدة محاور وحاصر عدة أحياء، وسط تحليق لطائرات مسيرة.

كما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية لجنين، وفق الشهود.

وفجر الثلاثاء، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها استمرت لنحو 5 ساعات، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات مع الفلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

كما تسببت الحرب على القطاع بكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)