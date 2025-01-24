جيش الاحتلال يعيق عمل الصحافيين في جنين- (شاهد)

“القدس العربي”: أعاق جيش الاحتلال عمل الصحافيين العاملين في جنين لتغطية العملية العسكرية المستمرة لليوم الرابع على التوالي.

وحاولت جرافة إسرائيلية الاقتراب من الصحافيين وطاردتهم لمنعهم من التغطية.