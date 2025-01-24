سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يعيق عمل الصحافيين في جنين- (شاهد)

24 - يناير - 2025

حجم الخط
1

“القدس العربي”: أعاق جيش الاحتلال عمل الصحافيين العاملين في جنين لتغطية العملية العسكرية المستمرة لليوم الرابع على التوالي.

وحاولت جرافة إسرائيلية الاقتراب من الصحافيين وطاردتهم لمنعهم من التغطية.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 24, 2025 الساعة 8:18 ص

    هه ومع ذلك فجرائم عصابة أقذر احتلال صهيوني نازي فاشي مجرم دموي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين لن تمر مرور الكرام وسط هذه العربدة والركام الذي ترتكبه أقذر عصابة صهيو نازية فاشية حقيرة نتنة بحق الفلسطينيين أصحاب الأرض الشرعيين و الحقيقيين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

إصابة فلسطينيين خلال اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرى بالضفة الغربية
25 - أبريل - 2025
الجيش الإسرائيلي يدهس شابين ويُنكّل بطفل في الضفة الغربية المحتلة
25 - أبريل - 2025
الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق وبلدات في الضفة الغربية (فيديوهات)
15 - أبريل - 2025
إصابة 4 فلسطينيين واعتقال 4 باعتداءات إسرائيلية بالضفة الغربية
8 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية