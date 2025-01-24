جيش الاحتلال يعيق عمل الصحافيين في جنين- (شاهد)

“القدس العربي”: أعاق جيش الاحتلال عمل الصحافيين العاملين في جنين لتغطية العملية العسكرية المستمرة لليوم الرابع على التوالي.
وحاولت جرافة إسرائيلية الاقتراب من الصحافيين وطاردتهم لمنعهم من التغطية.
قوات الاحتلال تعيق عمل الصحفيين الفلسطينيين باستخدام الجرافات لمنعهم من تغطية العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة #جنين بالضفة الغربية pic.twitter.com/M4E0MndDMr
— TRT عربي (@TRTArabi) January 23, 2025
هه ومع ذلك فجرائم عصابة أقذر احتلال صهيوني نازي فاشي مجرم دموي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين لن تمر مرور الكرام وسط هذه العربدة والركام الذي ترتكبه أقذر عصابة صهيو نازية فاشية حقيرة نتنة بحق الفلسطينيين أصحاب الأرض الشرعيين و الحقيقيين ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀