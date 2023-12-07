جيش الاحتلال يغلق جمعية لرعاية الأيتام بالضفة الغربية

رام الله: أغلق الجيش الإسرائيلي، الخميس، جمعية فلسطينية لرعاية الأيتام بالضفة الغربية.
جاء ذلك خلال اقتحام مدينة رام الله (وسط)، وبلدة بيت أمر قرب الخليل (جنوب)، بحسب مصادر محلية فلسطينية.
وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي داهم بلدة بيت أمر شمالي الخليل، واقتحم مقر جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام وصادر ملفات وأجهزة كمبيوتر وأجهزة كهربائية.
وأشار الشهود إلى أن القوات أغلقت المقر بألواح حديدة قبل انسحابها.
وفي رام الله داهم الجيش الإسرائيلي مكتب “روكت” للدعاية والإعلان، وأغلقه بحسب شهود عيان.
(الأناضول)