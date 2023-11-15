جيش الاحتلال يفجر مبنى المجلس التشريعي في غزة- (فيديو)

القدس: فجر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) غرب مدينة غزة، وفق إعلام عبري.
وقالت محطات تلفزة إسرائيلية، بينها القناة 12 (خاصة)، إن “الجيش الإسرائيلي فجر مبنى المجلس التشريعي” الفلسطيني.
ولم يصدر بيان فوري عن الجيش الإسرائيلي يوضح أسباب تفجير المبنى الذي يعد أحد رموز السيادة الفلسطينية.
#شاهد| لحظة تفجير جيش #الاحتلال الإسرائيلي مبنى المجلس التشريعي في #غزة pic.twitter.com/yBsws48XQq
— زاد الأردن الإخباري (@JordanZad1) November 15, 2023
وكان مسؤولون إسرائيليون نشروا في اليومين الماضيين صورة لجنود إسرائيليين من وحدة “جولاني” داخل المبنى يحملون العلم الإسرائيلي.
وكانت دبابات وآليات عسكرية توغلت شمال قطاع غزة قبل أكثر من أسبوعين، واقتحمت العديد من المباني بعد أن أتت الغارات الجوية الإسرائيلية على أعداد كبيرة من المباني السكنية في المنطقة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق مؤسسات فلسطينية ودولية.
(الأناضول)
مجرد حقد دفين لكل ما هو فلسطيني , ومن كيان يدعي الديموقراطية !
هذا المبنى قبل تفجيره كان مدمر بشكل جزئي !!
و لا حول و لا قوة الا بالله
فجر الله قلوبهم و أعمى أبصارهم