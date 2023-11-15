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جيش الاحتلال يفجر مبنى المجلس التشريعي في غزة- (فيديو)

15 - نوفمبر - 2023

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القدس: فجر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) غرب مدينة غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت محطات تلفزة إسرائيلية، بينها القناة 12 (خاصة)، إن “الجيش الإسرائيلي فجر مبنى المجلس التشريعي” الفلسطيني.

ولم يصدر بيان فوري عن الجيش الإسرائيلي يوضح أسباب تفجير المبنى الذي يعد أحد رموز السيادة الفلسطينية.

وكان مسؤولون إسرائيليون نشروا في اليومين الماضيين صورة لجنود إسرائيليين من وحدة “جولاني” داخل المبنى يحملون العلم الإسرائيلي.

وكانت دبابات وآليات عسكرية توغلت شمال قطاع غزة قبل أكثر من أسبوعين، واقتحمت العديد من المباني بعد أن أتت الغارات الجوية الإسرائيلية على أعداد كبيرة من المباني السكنية في المنطقة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق مؤسسات فلسطينية ودولية.

(الأناضول)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    نوفمبر 15, 2023 الساعة 4:28 م

    مجرد حقد دفين لكل ما هو فلسطيني , ومن كيان يدعي الديموقراطية !
    هذا المبنى قبل تفجيره كان مدمر بشكل جزئي !!
    و لا حول و لا قوة الا بالله

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  2. يقول Bugatti:
    نوفمبر 16, 2023 الساعة 2:17 م

    فجر الله قلوبهم و أعمى أبصارهم

    رد

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