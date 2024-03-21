المجزرة تتواصل في مشفى الشفاء والاحتلال يفجر مبنى الجراحة ويحرق المنازل المجاورة

غزة- “القدس العربي”:

تواصلت المناشدات التي يطلقها السكان المحاصرون في مستشفى الشفاء ومحيطه، مع استمرار جيش الاحتلال في تنفيذ عملية عسكرية، في ظل الحديث عن تنفيذ الجنود إعدامات ميدانية في تلك المناطق، كذلك استمرت الهجمات الدامية التي نفذتها قوات الاحتلال على العديد من مناطق القطاع، فأوقعت عشرات الشهداء.

مجزرة الشفاء

وأبقت قوات الاحتلال على حصار مساشفى الشفاء، بعد أن فجرت مبنى الجراحات التخصصية، وهو واحد من أكبر مباني المجمع الطبي، وفيه تتواجد أقسام كثيرة تخدم الجزء الأكبر من مصابي الحرب والمرضى، بمن فيهم مرضى القلب.

وبات المشفى الذي ينتشر بداخله وحوله جنود الاحتلال بأعداد كبيرة، أشبه بـ”ثكنة عسكرية”، كما يؤكد المحاصرون داخله، فيما أعلنت وزارة الصحة عن انقطاع كامل الاتصالات مع الفريق الطبي الموجود داخله.

وزاد الحصار خلال ساعات ليل الأربعاء وفجر الخميس، بعد أن قام رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال بإجراء جولة داخل المشفى، وقد توعد باستمرار العملية لعدة أيام.

صور خاصة للجزيرة من داخل مجمع الشفاء تظهر عددا كبيرا من النساء والأطفال محاصرين بعد اعتقال آبائهم#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/fPtD1zG1s0 — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 20, 2024

وعبر مكبرات صوت، قال المحاصرون إنهم سمعوا طلبات جديدة من جنود الاحتلال، تدعوهم لمغادرة المشفى فورا، فيما يخشى هؤلاء وبينهم مرضى كبار في السن وأطفال ونساء، من المغادرة خشية استهدافهم خلال الخروج بسبب كثافة النيران التي يطلقها الجنود في المكان. كما يخشى هؤلاء من تنفيذ الجنود الإسرائيليين “إعدامات ميدانية” بحقهم.

هذا وقد تزايدت الأحاديث عن تنفيذ جيش الاحتلال عمليات “إعدام ميداني” لنازحين جرى اعتقالهم من المشفى.

وحسب مصادر طبية من المشفى، فإنه لم يجرِ بعد إحصاء عدد الضحايا الذين سقطوا بنيران الاحتلال منذ بدء هذه العملية العسكرية الجديدة، لعدم وصول الكثير من الضحايا إلى المشفى.

وحسب المصادر الطبية وشهود عيان تواصلت معهم “القدس العربي”، فإن هناك جثث شهداء ملقاة في المناطق القريبة من المشفى، ومن بينهم سكان يقطنون على مقربة من الشفاء.

وأكد أحد الشهود الذين يقطنون على مقربة من المستشفى، أن العائلات تعاني من نقص حاد في المواد التموينية، وأن الكثير منها لم تجد منذ يومين ما يسد رمقها، لخشيتها الموت بنيران القناصين والطائرات الإسرائيلية، في حال تحركوا بحثا عن الطعام.

وظهرت سيدة تقطن على مقربة من مشفى الشفاء في تسجيل مصور، وهي تقول: “الشهداء والإصابات في الشوارع.”، وتؤكد أنهم منذ أيام لم يتناولوا الطعام، وأضافت وهي تشرح الوضع القائم: “دمروا البيوت وحرقوها”.

ويؤكد شهود من المنطقة، أن جنود الاحتلال، أحرقوا عددا من المنازل في محيط مستشفى الشفاء.

في غضون ذلك، استُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف مدفعي عنيف استهدف منازل تعود لعائلة أبو حصيرة، وأخرى في شارع الرشيد، ومحيطه بمنطقة الميناء غرب مدينة غزة.

كما قام جيش الاحتلال بنسف عدة أبراج سكنية في وسط وشمال مدينة غزة.

الهروب من الموت والجوع

إلى ذلك، تواصلت عمليات النزوح القسري من مناطق غرب غزة إلى وسط وجنوب القطاع، بناء على أوامر وتهديدات عسكرية أطلقها جيش الاحتلال.

وظهر الأعياء الشديد على النازحين، وبينهم رجال مسنون. وقال أحد الشبان الذين وصلوا إلى وسط القطاع بعد أن اجتازوا الطريق الساحلي الطويل، إنه اعتُقل حيث تعرض للتعذيب والضرب المبرح، قبل أن يجبره جنود الاحتلال على مغادرة غزة برفقة آخرين، لافتا إلى أن جنود الاحتلال يتعمدون إجبار الشبان فور اعتقالهم على خلع ملابسهم، رغم تدني درجات الحرارة ليلا.

وبالكاد كان يسير خليل وهو رجل في الستينات من العمر برفقة أسرته، بسبب الإعياء الشديد الذي أصابه نتيجة طول مسافة السفر، وقد توقف هذا الرجل قليلا مع أفراد أسرته بعد وصوله إلى مشارف مخيم النصيرات، وقال إنهم يعانون من جوع وعطش شديدين.

وكغيره، روى هذا المسن مخاوف السكان في المناطق القريبة من مشفى الشفاء، جراء عمليات الاستهداف الجوي المتواصلة وإطلاق النار الكثيف، وقال: “على مدار الأيام الماضية كنا نتوقع الموت في كل لحظة”.

هجمات دامية

واستمرت هجمات الاحتلال ضد الكثير من مناطق قطاع غزة، حيث شنت الطائرات الحربية غارات استهدفت مخيم النصيرات، ما أدى لسقوط تسعة شهداء، غالبيتهم جراء استهداف مربع سكني شمال غرب المخيم، وبينهم أطفال.

ولا تزال جثث الكثير من ضحايا هذه الغارات تحت الركام، في ظل صعوبة الوصول إليهم بسبب شدة القصف وكثرة الدمار والركام.

واستشهد عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة صيدم بمخيم المغازي وسط القطاع.

كذلك طالت الغارات الجوية مدينة دير البلح وسط القطاع، كان من بينها غارة استهدفت منطقة المطاحن جنوب المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وفي خان يونس، التي تتعرض لهجوم بري، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية في منطقة القرارة شمال المدينة.

كما استُشهد أربعة مواطنين جراء استهداف سيارة مدنية في منطقة بنى سهيلا شرقي خان يونس.

ارتفاع عدد الضحايا

وفي السياق، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 37 أمّاً يُستشهدن يوميا في قطاع غزة.

وأشارت الجمعية في تصريح نشرته على منصة “إكس”، إلى أنه في الوقت الذي تحتفل به دول العالم العربي بعيد الأم، “هناك 37 أمّاً يُستشهدن يوميا، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ167”.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 65 شهيدا و92 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31988، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت إلى ان حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 74188، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

يذكر أن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” قال إن الدمار الذي حل بقطاع غزة جراء الحرب، تسبب في تكوين ما يُقدَّر بنحو 23 مليون طن من الحطام.

وأكد أن إزالة هذه الأنقاض والتخلص من الذخائر غير المنفجرة، سوف يستغرق سنوات.