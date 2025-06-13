جيش الاحتلال يفرض منظومة العقاب الجماعي في الضفة الغربية ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة

الضفة الغربية- القدس- “القدس العربي”:

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة من الحصار والإغلاق الشامل على كافة مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث أعلق جنود الاحتلال مئات الحواجز والبوابات الحديدية المنتشرة في عموم المناطق وهو ما منع الفلسطينيين من أي تحرك.

وأغلقت الحواجز الرئيسية والبوابات الفرعية في كل من جنين وطولكرم ونابلس وقلقيلية واريحا ورام الله وبيت لحم والخليل وهو ما يبلغ مجموعة 898 بوابة وحاجزا.

وفي نابلس، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها في المحافظات الشمالية تواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى الحالات المرضية، بسبب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركبات الإسعاف من التنقل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي فرض “إغلاق شامل” على الضفة الغربية، بعد ساعات من هجوم إسرائيلي واسع على إيران.

وإلى جانب إغلاق المئات من الحواجز والبوابات العسكرية في الضفة، أغلقت قوات من الجيش عدة طرق فرعية بين البلدات والقرى والمدن بالسواتر الترابية.

إلى جانب إغلاق المئات من الحواجز والبوابات العسكرية في الضفة، أغلقت قوات من الجيش عدة طرق فرعية بين البلدات والقرى والمدن بالسواتر الترابية

وأعلن الجيش الإسرائيلي، منذ ساعات فجر الجمعة، اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية الفورية عقب تقييم للوضع أجراه قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوت، في ظل الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران.

وشملت الإجراءات فرض حصار شامل على المدن الفلسطينية، وتشديد الحراسة الليلية في جميع القطاعات، إلى جانب تعزيز القوات وتجميع الوحدات العسكرية في مواقع استراتيجية، ورفع مستوى الحماية في منطقة الحدود، استعدادًا لأي تطور أمني محتمل.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أحكمت إغلاق معظم الحواجز والبوابات بكافة أشكالها على الأراضي الفلسطينية.

وقال الوزير مؤيد شعبان إن الإشارات الواردة من كافة المحافظات تشير إلى إحكام سلطات الاحتلال لإغلاق معظم مداخل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية في إمعان واضح في ارتكاب جريمة العقوبة الجماعية بحق المواطنين.

وأضاف شعبان: “منظومة الإغلاق تعتدي بشكل فادح على الحقوق الأساسية المكفولة للشعب الفلسطيني، لا سيما الحق بالتنقل وتلقي العلاج، وأن ما يحدث هذه الأيام، يشكل امتداداً لسلسلة لا تنتهي من إجراءات قمعية تمارسها الدولة القائمة بالاحتلال بحق المواطنين، تعمد من خلالها على إغلاق الطرق أمام المواطنين أصحاب الأرض، في حين تبقي ذات الطرق مشرعة أمام المستعمرين في طبقة جديدة تضاف إلى طبقات الأبارتهايد والفصل العنصري المرعي من المؤسسة الرسمية”.

وبين شعبان أن معظم البوابات والحواجز والعوائق القصدية، والتي بلغ عددها 898 بوابة وحاجزا، بكافة أشكالها وتصنيفاتها، أغلقت هذا الصباح امام المواطنين، بما فيها 224 حاجزا وبوابة جديدة تمت عملية موضعتها وتغيير نمطها بعد السابع من أكتوبر، لتشكل ذروة من ذروات الإرهاب الممارس بحق الشعب الفلسطيني المتمثل بالإغلاق والحرمان من الحق بالحركة والتنقل المكفولة في كافة القوانين الدولية، وما تشكله من استدامة النظر للفلسطيني صاحب الأرض بوصفه مادة قابلة للعقاب والاخضاع في اي لحظة توتر تمر فيها دولة الاحتلال.

وقال نشطاء ان إسرائيل فرضت إغلاقًا شاملًا في الضفة الغربية، عبر وقف حركة السفر على معبر الكرامة وتشديد الإغلاقات على الحواجز والبوابات وتعقيد التنقل بين المدن، ومنع أي تجمعات في القدس ومن ضمنها منع الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

خوف وطمأنة

وأمام حالة الخوف المتصاعد لدى المواطنين، طمأنت الحكومة الفلسطينية أبناء الشعب بوجود مخزون كاف من السلع الأساسية لا يقل عن 3 أشهر، وترتيبات لضمان وجود اللازم من الوقود والغاز لاستمرارية الخدمات الأساسية كالمعتاد، وأعلنت تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات للجهوزية في التعامل مع التطورات.

ووجه رئيس الوزراء محمد مصطفى في اجتماع عاجل، عقده صباح الجمعة، الجهات المختصة في المرافق الطبية والدفاع المدني ومختلف الأجهزة الأمنية والقطاعات الحيوية الأخرى للبقاء على جهوزية للتعامل مع أي تطورات طارئة، إلى جانب التوجيه بالتعامل بحزم مع أي محاولات لاستغلال المواطنين، وضمان تعاون الجميع في أوقات الطوارئ وضرورة الإبلاغ عن أية حالات استغلال في الأسواق.

دعت الحكومة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التحرك إلا في حالات الضرورة وتجنب التهافت نحو عمليات الشراء المبالغ فيها

ودعت الحكومة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التحرك إلا في حالات الضرورة وتجنب التهافت نحو عمليات الشراء المبالغ فيها والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وتجنب تداول الشائعات والاعتماد على المعلومات التي توفرها المصادر الرسمية.

بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن السلع الأساسية في السوق الفلسطينية تكفي لمدة 6 أشهر، بينما يغطي مخزون الطحين حاجة السوق لمدة 3 أشهر، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع والانجرار وراء الشائعات.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى التدابير السابقة التي اتخذتها لضمان توفر السلع والحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة التحديات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام انسياب الحركة التجارية بين المدن والمحافظات، لافتة إلى تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كل ما يتعلق بمنظومة حماية المستهلك وضبط وتنظيم السوق في ظل التطورات الراهنة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بشكل مكثف على التنسيق مع التجار والموردين، وتتابع الحركة التجارية الداخلية والخارجية لضمان استقرار السوق، رغم التحديات الميدانية التي تفرضها سلطات الاحتلال.