جيش الاحتلال يفرق بالرصاص والغاز متظاهرين قرب سياج غزة

غزة: أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه عشرات المتظاهرين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل غاز مسيل للدموع تجاه عشرات الفلسطينيين الذين اقتربوا من السياج الفاصل.

وذكر المراسل أن المتظاهرين أشعلوا إطارات السيارات الفارغة، ورفعوا أعلام فلسطين خلال التظاهرة.

وجاءت التظاهرة إثر دعوة أطلقها شبان على مواقع التواصل الاجتماعي، دعما للضفة الغربية ولنصرة للأقصى والأسرى في سجون الاحتلال.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ولم يصدر جيش الاحتلال حتى الساعة 13:40 (ت.غ) أي تعليق حول الأحداث الجارية قرب السياج.

وتشهد الضفة الغربية منذ شهور، توترا متصاعدا مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية، دون أن تنجح مختلف الوساطات والجهود الدبلوماسية في تهدئة الأوضاع على الأرض.

(وكالات)