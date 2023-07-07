استشهاد شابين برصاص الاحتلال في نابلس- (فيديوهات)

رام الله- “القدس العربي”:

استُشهد شابان فلسطينيان، وأصيب 3 آخرون، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه البلدة القديمة في مدينة نابلس، صباح اليوم الجمعة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، إن طواقمها نقلت جثماني شهيدين من داخل منزل اقتحمه جنود الاحتلال.

وأضافت أن طواقمها أيضا نقلت إصابة بالرصاص الحي في الظهر والقدم إلى مستشفى رفيديا بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية في نابلس أن الشهيدين هما حمزة مقبول وخيري شاهين.

تغطية صحفية: "حمزة مقبول وخيري شاهين اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال في نابلس صباح اليوم". pic.twitter.com/oTpxHO0AZu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 7, 2023

ارتقاء شهيدين في مدينة نابلس

لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/1oJWUAGSgG — Maryam 𓂆 🇵🇸 (@imeanwhynot_2) July 7, 2023

واندلع اشتباك مسلح بين قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت البلدة القديمة في نابلس ومقاومين فلسطينيين.

وقال شهود عيان، إنه سُمع تبادل لإطلاق النار في البلدة القديمة من نابلس بين قوة خاصة إسرائيلية، ومسلحين فلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن تعزيزات عسكرية دخلت المدينة من شارع القدس باتجاه البلدة القديمة.

ويأتي ذلك بعد أقل من يومين من عملية عسكرية واسعة نفذها جيش الاحتلال في مخيم جنين، استشهد فيها 12 فلسطينيا وأصيب 140 بينهم 30 بجراح خطيرة، فيما قُتل جندي إسرائيلي.

(وكالات)

اشتباكات مسلحة عنيفة في مدينة نابلس، عقب اقتحام جيش الاحتلال مدينة نابلس… pic.twitter.com/IiGZw6cWdH — Firas Taneineh (@FirasTaneineh) July 7, 2023

مصادر محلية: "الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى نابلس". pic.twitter.com/cmofHI1HWX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 7, 2023