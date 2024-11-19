جيش الاحتلال يقتحم بلدات في الضفة واندلاع مواجهات مع فلسطينيين- (فيديو)

رام الله: اندلعت مواجهات مع اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، في وقت متأخر من مساء الاثنين، تخللها إطلاق الجيش قنابل غاز أدت إلى حالات اختناق.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق “خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم (جنوب)”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال اقتحمت الخضر (…) وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، صوب المنازل والمحال التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق”.

وجنوبي الضفة أيضا، قال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة إذنا في محافظة الخليل، وانتشر الجنود بين منازل الفلسطينيين، دون أن يشيروا إلى وقوع مواجهات.

ووسط الضفة، أكدت الوكالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية كُفر نعمة غرب رام الله، فاندلعت “مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال (…) أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات”.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر نعمة غرب رام الله. pic.twitter.com/co4IaszgNU — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 18, 2024

أما شمالا، فوزع جيش الاحتلال الإسرائيلي 14 إخطارا “بوقف العمل في منشآت سكنية وأخرى لتربية الماشية، في حمامات المالح بالأغوار الشمالية” وفق المصدر نفسه.

الاحتلال أخطر بوقف العمل في 11 منشأة تعود للشقيقين طارق وعلي حميد كعابنة، في منطقة حمامات المالح، حتى الرابع من الشهر المقبل pic.twitter.com/XgnWm7UNjf — Wafa News Agency (@WAFA_PS) November 18, 2024

وعلى صعيد الاقتحامات شمالي الضفة، قال شهود عيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية بُرقة شمال غرب مدينة نابلس، وبيتا وقبلان جنوبي المدينة، دون الإبلاغ عن إصابات أو مواجهات.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 785 شهيدا، ونحو 6 آلاف و300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.