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جيش الاحتلال يقتحم بلدة برقة شمالي الضفة ويفرض حظر تجوال- (فيديو)

منذ 20 دقيقة

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رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، بلدة برقة شمالي الضفة الغربية، وفرض حظرا للتجوال فيها، وسط أعمال تفتيش واعتقالات.

وقالت غسان دغلس، القائم بأعمال محافظ نابلس (حكومي)، وابن بلدة برقة، للأناضول، إن “قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة منذ منتصف الليل، وشرعت بعملية تفتيش عشرات المنازل، وإجراء تحقيق ميداني مع الأهالي، وسط سماع إطلاق رصاص حي وتفجيرات”.

وأكد دغلس أن “الجيش ينتشر في كافة أحياء البلدة، ويمنع السكان من الخروج من منازلهم، فيما أبلغ الأهالي أن حملة الاعتقالات ما تزال متواصلة”.

وفجر الاثنين، أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مداهمات مدن ومخيمات وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأفاد مراسل الأناضول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية، تركزت في مدينة ومخيم جنين (شمال)، ومخيم بلاطة قرب نابلس، ومخيم عقبة جبر قرب أريحا (شرق)، وبلدة سعير في محافظة الخليل.

وفي السياق، قال رئيس مجلس قروي جالود جنوبي نابلس، رائد حج محمد إن “مجموعة من المستوطنين داهموا أراضي القرية، وقطعوا 60 شجرة زيتون مثمرة”.

وأضاف حج محمد للأناضول أن “الأشجار تعود ملكيتها للمواطن نوار عودة، والاعتداء طال شبكات الري وتخريب خزانات تجميع مياه في المنطقة”.

وتتصاعد عمليات الاقتحام الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث ينفذ الجيش عمليات دهم وتفتيش تندلع على إثرها مواجهات مع الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة يشنها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى الأحد “20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للأمم المتحدة.

(الأناضول)

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