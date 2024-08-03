جيش الاحتلال يقتحم بلدة في رام الله ويصيب فلسطينيا بالرصاص

الضفة: اقتحم الجيش الإسرائيلي، السبت، بلدة عبوين شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية وأصاب شابا فلسطينيا بالرصاص الحي خلال مواجهات، فيما داهم منزلين و”حولهما إلى ثكنة عسكرية بعدما أخضع سكانهما للتحقيق”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن قوات “الاحتلال اقتحمت عبوين، وتمركزت وسط البلدة، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي ما أدى لإصابة شاب في خاصرته، وجرى نقله لمستشفى سلفيت”.

وتابعت أن الجيش الإسرائيلي “داهم منزلين في البلدة، وحولهما إلى ثكنة عسكرية، وأخضع من فيهما للتحقيق”.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعقيب حول اقتحامه بلدة عبوين بالضفة حتى الساعة 07:40 تغ.

(الأناضول)