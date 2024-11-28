جيش الاحتلال يقتحم بلدة قباطية وسط اشتباكات مسلحة

رام الله: اقتحم الجيش الإسرائيلي، الخميس، بلدة قباطية بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وأفاد شهود عيان بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت البلدة برفقة جرافات، وسُمعت أصوات انفجارات وتبادل لإطلاق النار.

وذكرت كتيبة قباطية التابعة لـ”سرايا القدس”، في بيان، أن مقاتليها “يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة في البلدة، ويمطرونها بزخات من الرصاص”.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل.

#فيديو | تصاعد أعمدة الدخان عقب تفجير عبوة ناسفة في آليات جيش الاحتلال ببلدة قباطية جنوب جنين pic.twitter.com/MAJYjGUIBC — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 28, 2024

وفجر الخميس نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات في الضفة، أبرزها مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 797 فلسطينيا، وإصابة نحو 6600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

#فيديو | جرافة للاحتلال تدمر مركبة على الشارع الرئيسي في بلدة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/x4GtlVAQX0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 28, 2024

(الأناضول)