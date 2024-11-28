سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يقتحم بلدة قباطية وسط اشتباكات مسلحة

28 - نوفمبر - 2024

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رام الله: اقتحم الجيش الإسرائيلي، الخميس، بلدة قباطية بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.
وأفاد شهود عيان بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت البلدة برفقة جرافات، وسُمعت أصوات انفجارات وتبادل لإطلاق النار.
وذكرت كتيبة قباطية التابعة لـ”سرايا القدس”، في بيان، أن مقاتليها “يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة في البلدة، ويمطرونها بزخات من الرصاص”.
ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل.

وفجر الخميس نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات في الضفة، أبرزها مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 797 فلسطينيا، وإصابة نحو 6600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

(الأناضول)

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