جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت الفلسطينية ويعتقل طالبين- (فيديو)

رام الله: اقتحم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، حرم جامعة بيرزيت الفلسطينية شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية بمجلس طلبة الجامعة، إن قوات الاحتلال اقتحمت حرم الجامعة واعتقلت طالبين اثنين على الأقل.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية خلفت دمارا في مقر اتحاد الطلبة، وحطمت عددا من الأبواب بما فيها البوابة الرئيسية للحرم الجامعي الغربي.

آثار التخريب الذي أحدثه الاحتلال بعد اقتحام جامعة بيرزيت واعتقال ثلاثة طلاب يعتصمون منذ أيام رفضا للاعتقال السياسي. pic.twitter.com/UOj5nkKheC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 26, 2024

وأشارت إلى أن “هذا الاعتداء يأتي أيضا استمراراً لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني”، لافتة إلى أن حرم الجامعة سبق وتعرض لـ”اقتحامات متكررة”.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم ما أسفر عن 797 شهيدا فلسطينيا، ونحو 6450 جريحا، واعتقال 11800 وفق معطيات رسمية.

“دمار وتخريب ومصاحف على الأرض”!

شاهد مجلس طلبة جامعة بيرزيت بعد اقتحامه فجر اليوم واعتقال عددا من الطلبة. pic.twitter.com/HhetNZeG6m — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) November 26, 2024

مصادر صحفية: آثار الخراب الذي خلفته قوات الاحتلال خلال اقتحام جامعة بيرزيت فجر اليوم. pic.twitter.com/yn5Sv8gmST — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) November 26, 2024

#متابعة | قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة طلاب بعد اقتحام حرم جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله عرف منهم الطالبين عمرو كايد وحسن صالح pic.twitter.com/1WMZTnkUgZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 26, 2024

(الأناضول)