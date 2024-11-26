سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت الفلسطينية ويعتقل طالبين- (فيديو)

26 - نوفمبر - 2024

طلاب من جامعة بيرزيت. أرشيف

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رام الله: اقتحم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، حرم جامعة بيرزيت الفلسطينية شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية بمجلس طلبة الجامعة، إن قوات الاحتلال اقتحمت حرم الجامعة واعتقلت طالبين اثنين على الأقل.
وأضافت أن القوات الإسرائيلية خلفت دمارا في مقر اتحاد الطلبة، وحطمت عددا من الأبواب بما فيها البوابة الرئيسية للحرم الجامعي الغربي.

وأشارت إلى أن “هذا الاعتداء يأتي أيضا استمراراً لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني”، لافتة إلى أن حرم الجامعة سبق وتعرض لـ”اقتحامات متكررة”.
وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم ما أسفر عن 797 شهيدا فلسطينيا، ونحو 6450 جريحا، واعتقال 11800 وفق معطيات رسمية.

(الأناضول)

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  1. يقول qoraish:
    نوفمبر 26, 2024 الساعة 8:06 ص

    لقد تخلت جميع الدول الإسلامية دون استثناء عن فلسطين.
    إنها الحقيقة التي ستسجل في التاريخ.
    والباقي مجرد تلاعب وخطابات فارغة بدون فائدة .

    رد

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