7 شهداء برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام جنين.. واشتباكات عنيفة مع مقاومين- (فيديوهات)

جنين: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في مدينة ومخيم جنين إلى 7، وإصابة 13 آخرين، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي، ما يرفع عدد الشهداء بالضفة الغربية المحتلة منذ فجر الخميس، إلى 9.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان: “ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 7، إضافة لـ13 إصابة بينها حالات خطيرة”.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 172.

وعاودت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، الخميس، اقتحام مدينة جنين ومخيمها للمرة الثانية خلال ساعات.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت جنين رافق ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن القوات موجودة في ساحة مخيم جنين.

وفجر الخميس، كانت قوات من الجيش اقتحمت مخيم جنين وجرفت شوارع ودمّرت البنية التحتية، وفق شهود عيان.

#عاجل 🚨: قوات الاحتلال تجتاح جنين الأن اصابات خطيرة في مخيم جنين ..

قوات الاحتلال تمنع سيارات الاسعاف من الوصول إلى إصابات الشبان في #مخيم_جنين. pic.twitter.com/zf5hyAkM2X — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة || 🇵🇸 𓂆 palestine (@jafra_ps) November 9, 2023

اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين. pic.twitter.com/6192LnqY61 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 9, 2023

تعزيزات من جيش الاحتلال تقتحم مخيم جنين. pic.twitter.com/gasDiwkhSV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 9, 2023

تغطية صحفية: "نقل إصابة برصـ.ـاص قوات الاحــتــلال في مخيم جنين". pic.twitter.com/FRdcm9Elkg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 9, 2023

تغطية صحفية: "قوات الاحــتــلال ترافقها جرافة عسكرية قرب دوار الحصان في جنين". pic.twitter.com/XnXIjSYXKY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 9, 2023

(الأناضول)