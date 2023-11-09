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7 شهداء برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام جنين.. واشتباكات عنيفة مع مقاومين- (فيديوهات)

منذ 7 دقائق

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جنين: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في مدينة ومخيم جنين إلى 7، وإصابة 13 آخرين، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي، ما يرفع عدد الشهداء بالضفة الغربية المحتلة منذ فجر الخميس، إلى 9.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان: “ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 7، إضافة لـ13 إصابة بينها حالات خطيرة”.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 172.

وعاودت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، الخميس، اقتحام مدينة جنين ومخيمها للمرة الثانية خلال ساعات.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت جنين رافق ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن القوات موجودة في ساحة مخيم جنين.

وفجر الخميس، كانت قوات من الجيش اقتحمت مخيم جنين وجرفت شوارع ودمّرت البنية التحتية، وفق شهود عيان.

(الأناضول)

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