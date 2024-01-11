جيش الاحتلال يقتحم جنين مجددا وسط اشتباكات مسلحة- (فيديوهات)

رام الله: جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، اقتحاماته لمدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة أبرزها مدينة ومخيم جنين (شمال).

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور وحاصر عدة أحياء، وسط تحليق لطائرات مسيرة في سماء المدينة.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين، وسمع أصوات تفجيرات في عدة أحياء. كما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية لجنين، وفق الشهود.

المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية. pic.twitter.com/VHSTED4Jo9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 11, 2024

وأوضح الشهود أن “جرافات عسكرية شرعت بتجريف عدة شوارع في المخيم، وتدمير ممتلكات، في حين نفذ الجيش عمليات اقتحام لمنازل فلسطينية، وعمل على تفتيشها وتخريب محتوياتها والتحقيق ميدانيا مع عشرات المواطنين”.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفجير عبوة محلية الصنع في آليات عسكرية إسرائيلية في الحي الشرقي من جنين.

ولم يعرف بعد مزيد من التفاصيل.

عاجل| مقاومون يفجرون عبوة ناسفة بآليات الاحتلال في جنين. pic.twitter.com/vB5NaQA3QW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 11, 2024

هذا ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس اقتحامات لعدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة، أبرزها في مخيم عقبة جبر قرب أريحا (شرق)، ومدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وقلقيلية (شمال).

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات؛ مما أسفر عن استشهاد 342 فلسطينيا وإصابة نحو 3950 واعتقال 5780، بحسب مصادر رسمية.

(الأناضول)