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جيش الاحتلال يقتحم طوباس ونابلس شمال الضفة- (فيديو)

منذ 32 دقيقة

مركبة عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة طوباس

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رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مدينتي نابلس وطوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ودفع بتعزيزات عسكرية نحو المدينتين.

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت منزلا قرب المستشفى الإنجيلي العربي وسط المدينة.

وبين الشهود أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تطالب شابا بتسليم نفسه عبر مكبرات الصوت، فيما تسمع بين الحين والآخر أصوات تفجيرات وإطلاق رصاص.

وأوضحوا أن جيش الاحتلال فرض حصارا في محيط الموقع ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إليه.

وفي طوباس، شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية واسعة حيث اقتحم المدينة بعدد من الآليات العسكرية برفقة مدرعات من نوع إيتان، وجرافات مجنزرة، بحسب شهود عيان.

وذكر الشهود أن الجيش اقتحم منازل فلسطينية واعتقل 4 مواطنين على الأقل.

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 945 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)

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