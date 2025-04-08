جيش الاحتلال يقتحم طوباس ونابلس شمال الضفة- (فيديو)

رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مدينتي نابلس وطوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ودفع بتعزيزات عسكرية نحو المدينتين.

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت منزلا قرب المستشفى الإنجيلي العربي وسط المدينة.

فيديو| جانب آخر من اقتحام قوات الاحتلال لمحيط مستشفى الإنجيلي في مدينة نابلس. pic.twitter.com/dkCgQkBozu — أخبار الأردن (@AkhbarOrdon) April 8, 2025

وبين الشهود أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تطالب شابا بتسليم نفسه عبر مكبرات الصوت، فيما تسمع بين الحين والآخر أصوات تفجيرات وإطلاق رصاص.

وأوضحوا أن جيش الاحتلال فرض حصارا في محيط الموقع ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إليه.

تغطية صحفية| قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس و تحاصر أحد المنازل وتشعل النار فيه pic.twitter.com/fGhFv1sjYB — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) April 8, 2025

وفي طوباس، شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية واسعة حيث اقتحم المدينة بعدد من الآليات العسكرية برفقة مدرعات من نوع إيتان، وجرافات مجنزرة، بحسب شهود عيان.

وذكر الشهود أن الجيش اقتحم منازل فلسطينية واعتقل 4 مواطنين على الأقل.

توثيق من اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس pic.twitter.com/qm0HI9dfaY — خبرني – khaberni (@khaberni) April 7, 2025

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 945 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)