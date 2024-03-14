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جيش الاحتلال يقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان شرقي الضفة- (فيديوهات)

14 - مارس - 2024

قوات من جيش الاحتلال تقتحم مخيم جنين في الضفة الغربية

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رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مخيّمي عقبة جبر وعين السلطان قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي معززة بجرّافات، اقتحمت مخيّمي عقبة جبر وعين السلطان قرب أريحا.

وبيّن الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عملية مداهمة لعدد من المنازل الفلسطينية، وحقق مع ساكنيها، لافتين إلى أن القوات اعتقلت عددا من المواطنين، دون مزيد من التفاصيل.

وفجر الخميس، داهمت قوات من جيش الاحتلال عددا من مدن ومخيمات الضفة الغربية، أبرزها مدينة قلقيلية ومخيّمي بلاطة والعين قرب نابلس (شمال)، وبلدة أبو ديس شرقي القدس، وبلدة الخضر قرب بيت لحم (جنوب).

ومنذ اندلاع حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، ما تسبب في مواجهات أسفرت عن استشهاد 433 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة باتت تعصف بعدد من المناطق، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)

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