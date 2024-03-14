جيش الاحتلال يقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان شرقي الضفة- (فيديوهات)

رام الله: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مخيّمي عقبة جبر وعين السلطان قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي معززة بجرّافات، اقتحمت مخيّمي عقبة جبر وعين السلطان قرب أريحا.

◾ تغطية صحفية: " قوات خاصة تتواجد في مخيم عقبة جبر ومخيم عين السلطان" pic.twitter.com/dpRolpsdLU — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 14, 2024

وبيّن الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عملية مداهمة لعدد من المنازل الفلسطينية، وحقق مع ساكنيها، لافتين إلى أن القوات اعتقلت عددا من المواطنين، دون مزيد من التفاصيل.

📹 جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية رفقة جرافة للاحتلال تجاه مخيم عقبة جبر بأريحا#ساحات pic.twitter.com/1GJKZbpw35 — ساحات 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) March 14, 2024

وفجر الخميس، داهمت قوات من جيش الاحتلال عددا من مدن ومخيمات الضفة الغربية، أبرزها مدينة قلقيلية ومخيّمي بلاطة والعين قرب نابلس (شمال)، وبلدة أبو ديس شرقي القدس، وبلدة الخضر قرب بيت لحم (جنوب).

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تواصل تنفيذ مداهمات واعتقالات في مخيم عقبة جبر بأريحا pic.twitter.com/gG7eyptQRd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 14, 2024

ومنذ اندلاع حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، ما تسبب في مواجهات أسفرت عن استشهاد 433 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة باتت تعصف بعدد من المناطق، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)