سياسة | عربي | فلسطين

جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين واندلاع اشتباكات مع المقاومين- (فيديوهات)

منذ 23 دقيقة

حجم الخط
0

رام الله- “القدس العربي”:

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين بالضفة الغربية، الأربعاء، واندلعت اشتباكات مع المقاومين وفق شهود عيان.

وقالت كتائب القسام بالضفة الغربية، في بيان، إن “مجاهدينا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الخاصة المقتحمة لمخيم جنين”.

فيما قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس في بيان آخر، إن مقاتليها اكتشفوا قوة خاصة إسرائيلية على أطراف مخيم جنين، وأمطروها بالرصاص. مضيفة أن مقاتليها اسنهدفوا تعزيزات قوات الاحتلال على شارع الناصرة بمدينة جنين بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأفادت مصادر محلية من المخيم، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت المطارد، والقائد في كتائب شهداء الأقصى محمد نغينغة بعد أن حاصرت منزله واقتحمته واعتدت عليه.

وانسحب قوات الاحتلال بعد أن تمكنت من اعتقال نغينغة، فيما لم يبلّغ عن إصابات في صفوف أهالي المخيم.

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

لوفيغارو: الضفة الغربية أشبه ببرميل بارود والعنف يوشك على فرض قانونه في كل مكان
1 - سبتمبر - 2023
موجة العمليات الفردية الأخيرة تربك حسابات الاحتلال.. والمقاومة تؤكد الانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم
31 - أغسطس - 2023
قتيل فلسطيني ومواجهات عنيفة في مخيم طولكرم.. “بروفا” المواجهة بين الأجهزة الأمنية ومجموعات المقاومة- (فيديوهات)
30 - أغسطس - 2023
رجال المقاومة يطلقون النار على موقع عسكري إسرائيلي شمالي الضفة‎
29 - أغسطس - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية