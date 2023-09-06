جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين واندلاع اشتباكات مع المقاومين- (فيديوهات)

رام الله- “القدس العربي”:

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين بالضفة الغربية، الأربعاء، واندلعت اشتباكات مع المقاومين وفق شهود عيان.

وقالت كتائب القسام بالضفة الغربية، في بيان، إن “مجاهدينا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الخاصة المقتحمة لمخيم جنين”.

فيما قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس في بيان آخر، إن مقاتليها اكتشفوا قوة خاصة إسرائيلية على أطراف مخيم جنين، وأمطروها بالرصاص. مضيفة أن مقاتليها اسنهدفوا تعزيزات قوات الاحتلال على شارع الناصرة بمدينة جنين بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأفادت مصادر محلية من المخيم، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت المطارد، والقائد في كتائب شهداء الأقصى محمد نغينغة بعد أن حاصرت منزله واقتحمته واعتدت عليه.

وانسحب قوات الاحتلال بعد أن تمكنت من اعتقال نغينغة، فيما لم يبلّغ عن إصابات في صفوف أهالي المخيم.

مشاهد من تعزيزات الاحتلال المقتحمة لجنين pic.twitter.com/0u3A9LqHWM — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 6, 2023

مصادر عبرية: قوة خاصة تتبع لجيش الاحتلال تمكنت من اعتقال المطارد القيادي في كتائب شهداء الأقصى محمد نغنيغة.#ترجمة_نيو_برس pic.twitter.com/qfMI6GwXbp — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) September 6, 2023