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قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها في مدن الضفة وحصيلة شهداء جنين ترتفع إلى 7 اليوم- (فيديوهات)

12 - ديسمبر - 2023

الشهداء الأربعة الذين ارتقوا اليوم بقصف مسيرة إسرائيلية في جنين- الصورة من وكالة "وفا"

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رام الله: أصيب مساء الثلاثاء، 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه بلدتي كوبر ونعلين، شمال وغرب رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن” شابا (26 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الصدر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الباطن ببلدة كوبر، إلى جانب إصابة طفل (14 عاما) بالرصاص الحي في القدم، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأضافت أن “الإصابات وقعت خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة”.

وفي قرية نعلين، قالت الوكالة إن “3 مواطنين أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وبينت أن “مواطناً أصيب بالرصاص الحي بالقدم، إلى جانب إصابة اثنين آخرين بشظايا الرصاص في الجسم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة نعلين، وسط إطلاق للرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، استشهاد الفتى رشاد محمد تركمان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين مساء اليوم.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وصول 6 شهداء إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن الشهداء ارتقوا جراء قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف البلدة القديمة وحيّ السيباط في مدينة جنين.

والشهداء هم: رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر صديق زكارنة، وثائر أبو التين (18 عاماً). وأعلن لاحقا عن ارتقاء شهيدين، أحدهما الطفل أحمد محمد سمار (13 عاما)، الذي استشهد بعد إعاقة الاحتلال وصوله لتلقي العلاج في مستشفى الشهيد خليل سليمان.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى موقع القصف لنقل المصابين.

مركبة عسكرية إسرائيلية خلال مداهمة في جنين اليوم، 12 ديسمبر 2023- رويترز

وذكر شهود أن “قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وداهمت مخيمها ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على عدد من الأحياء في المخيم”.

وأشار الشهود إلى أن قوات من الجيش “تمركزت أمام مداخل الطوارئ في مستشفيات جنين الحكومي والرازي والأمل”.

وبين الشهود أن “جرافات الاحتلال شرعت بتدمير البنية التحتية وممتلكات للمواطنين في المخيم”.

وقال الشهود إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الجيش وفلسطينيين وسمع أصوات تفجيرات بين حين آخر.

وفي سياق متصل، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات لعدة محافظات في الضفة الغربية تركزت في بلدة سلواد شرقي رام الله، حيث اعتقل نحو 15 مواطنا على الأقل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وتتواصل هذه الاعتداءات على وقع حرب مدمرة بدأها الجيش الإسرائيلي في ذلك اليوم في غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

(الأناضول)

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  1. يقول Walid:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 8:19 ص

    ليس هذا اجرم بحق الإنسانية !

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  2. يقول Basem:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 8:52 ص

    شباب مثل الورد رحمة الله عليهم.
    ولا جندي من جنود العدو مقابلهم،
    الثار قادم لا محالة.

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