قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها في مدن الضفة وحصيلة شهداء جنين ترتفع إلى 7 اليوم- (فيديوهات)

الشهداء الأربعة الذين ارتقوا اليوم بقصف مسيرة إسرائيلية في جنين- الصورة من وكالة "وفا"

رام الله: أصيب مساء الثلاثاء، 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه بلدتي كوبر ونعلين، شمال وغرب رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن” شابا (26 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الصدر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الباطن ببلدة كوبر، إلى جانب إصابة طفل (14 عاما) بالرصاص الحي في القدم، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأضافت أن “الإصابات وقعت خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة”.

وفي قرية نعلين، قالت الوكالة إن “3 مواطنين أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وبينت أن “مواطناً أصيب بالرصاص الحي بالقدم، إلى جانب إصابة اثنين آخرين بشظايا الرصاص في الجسم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة نعلين، وسط إطلاق للرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم”.

📽- جانب من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة نعلين غربي رام الله pic.twitter.com/Qu80j9f5zB — عربي بوست (@arabic_post) December 12, 2023

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، استشهاد الفتى رشاد محمد تركمان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين مساء اليوم.

عاجل| تغطية صحفية: “الفلسطيني السابع في جنين.. ارتقاء الفتى رشاد محمد تركمان؛ برصــ.ـاص الاحـــتـلال خلال الاقتحام الإســرائـيـلـي المستمر”. pic.twitter.com/D9kukYlSEj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 12, 2023

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وصول 6 شهداء إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن الشهداء ارتقوا جراء قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف البلدة القديمة وحيّ السيباط في مدينة جنين.

צה״ל, שב”כ ומג”ב בפיקוד חטיבת מנשה החלו הלילה במבצע לסיכול טרור במרחב מחנה הפליטים והעיר ג’נין. כלי הנדסה פעלו לחשיפת מטענים שהוטמנו מתחת לכבישים שנועדו לפגיעה בכוחותנו. הכוחות איתרו מספר נשקים, תחמושת ומטענים. בנוסף איתרו והשמידו מעבדת מטענים מוכנים לשימוש >> pic.twitter.com/oJwRc5z7mE — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 12, 2023

والشهداء هم: رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر صديق زكارنة، وثائر أبو التين (18 عاماً). وأعلن لاحقا عن ارتقاء شهيدين، أحدهما الطفل أحمد محمد سمار (13 عاما)، الذي استشهد بعد إعاقة الاحتلال وصوله لتلقي العلاج في مستشفى الشهيد خليل سليمان.

⭕️ مصادر محلية: شهداء جنين الأربعة هم: محمود أبو سرور، بكر زكارنة، رفيق دبوس، ثائر أبو التين. pic.twitter.com/hzHMFmMdjZ — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) December 12, 2023

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى موقع القصف لنقل المصابين.

وذكر شهود أن “قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وداهمت مخيمها ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على عدد من الأحياء في المخيم”.

جنين قبل قليل بعد ان قصفت مسيرات اسرائيلية البلدة القديمة بالمدينة والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المنطقة وفق إعلام محلي #عاجل #جنين pic.twitter.com/CIcdJHcAg3 — Reema Abuhamdieh (@ReemaAHamdieh) December 12, 2023

وأشار الشهود إلى أن قوات من الجيش “تمركزت أمام مداخل الطوارئ في مستشفيات جنين الحكومي والرازي والأمل”.

وبين الشهود أن “جرافات الاحتلال شرعت بتدمير البنية التحتية وممتلكات للمواطنين في المخيم”.

وقال الشهود إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الجيش وفلسطينيين وسمع أصوات تفجيرات بين حين آخر.

🎥 #شاهد| تصاعد ألسنة الدخان بعد قصف الا.حتـ.لا.ل موقعًا في مخيم جنين#جنين pic.twitter.com/fquQlamATQ — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) December 12, 2023

وفي سياق متصل، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات لعدة محافظات في الضفة الغربية تركزت في بلدة سلواد شرقي رام الله، حيث اعتقل نحو 15 مواطنا على الأقل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وتتواصل هذه الاعتداءات على وقع حرب مدمرة بدأها الجيش الإسرائيلي في ذلك اليوم في غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

🎥- جرافة تابعة لجيش الاحتلال تدمر إحدى السيارات خلال أعمال التجريف والتخريب في #جنين pic.twitter.com/R9je8dlbBN — عربي بوست (@arabic_post) December 12, 2023

(الأناضول)