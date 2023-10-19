جيش الاحتلال يقتحم مخيم “عقبة جبر” في أريحا واندلاع اشتباكات مسلحة- (فيديوهات)

فلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال بالحجارة في رام الله

رام الله: اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، مخيم “عقبة جبر” قرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، وحاصرت منزلا.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات خاصة إسرائيلية تحاصر منزلا في مخيم عقبة جبر، وأنها اشتبكت مع مقاومين فلسطينيين.

#شاهد قوات الاحتــ.ــلال تعتقل شاباً من مخيم عقبة جبر. pic.twitter.com/k1fP6h1sZr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 19, 2023

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

(الأناضول)

تغطية صحفية: اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا. pic.twitter.com/6nzacazlzN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 19, 2023