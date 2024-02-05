جيش الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة ويعتقل 20 فلسطينيا

رام الله: أقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، مدنا ومخيمات وبلدات في الضفة الغربية، واعتقل ما لا يقل عن 20 مواطنا، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود، إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس (شمال)، واعتقلت شخصين؛ مما أطلق مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا قواته بالحجارة، وفقا للشهود.

وبين الشهود، أن اشتباكا اندلع بين مسلحين فلسطينيين والجيش في طوباس.

وفي مدينة طولكرم (شمال)، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات طالت 5 مواطنين بحسب الشهود، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين في عدة مواقع من المدينة.

وحاصر الجيش الإسرائيلي منزلا في مخيم العين غربي نابلس، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، وفق مصادر محلية في المخيم.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش انسحب من مخيم العين بعد اعتقال مواطنين اثنين.

وقال شهود آخرون إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 8 مواطنين من بلدة عرابة قرب جنين (شمال)، خلال عملية تفتيش ومداهمات طالت عشرات المنازل، فيما اعتقل 3 مواطنين من بلدة حلحول قرب الخليل (جنوب).

ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية بالضفة مخلفة 381 شهيدا ونحو 4 آلاف و 400 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

(الأناضول)